أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم دامٍ في الفلبين أدى إلى مقتل واصابة العشرات.



وقال التنظيم على تطبيق «تليغرام» إن مسلحيه فجروا قنبلة حيث كان يقام قداس كاثوليكي.



وندد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن بالتفجير الدامي، في الوقت الذي عززت فيه الشرطة والجيش إجراءاتهما الأمنية في جنوب البلاد ومحيط العاصمة مانيلا.



وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب اكثر من 50 آخرين بعد انفجار قنبلة خلال قداس كاثوليكي في صالة للألعاب الرياضية بإحدى الجامعات في مدينة ماراوي التي حاصرها مسلحون لمدة خمسة أشهر في عام 2017.



وقال ماركوس في بيان «أندد بأشد العبارات الممكنة بالأفعال الطائشة والشنيعة التي ارتكبها إرهابيون أجانب.. سننظر دائما للمتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الأبرياء على أنهم أعداء لمجتمعنا».



بدوره، قال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو في مؤتمر صحافي إن عمليات إنفاذ القانون «ستستمر بلا هوادة» لتقديم مرتكبي هذا «النشاط الإرهابي» إلى العدالة.



واضاف تيودورو أن الانفجار الذي وقع في ماراوي، عاصمة إقليم لاناو ديل سور، جاء في أعقاب عمليات عسكرية استهدفت جماعات محلية مؤيدة لتنظيم «داعش» في جنوب الفلبين، منها عملية نفذت الأحد في لاناو ديل سور وقتل خلالها زعيم جماعة «ماوتي» المرتبطة بالتنظيم.



وقال قائد القوات المسلحة الفلبينية روميو براونر في المؤتمر الصحافي ذاته انه «من المحتمل أن ما حدث كان هجوما انتقاميا».



واستولت جماعة «ماوتي» على ماراوي في مايو 2017، سعيا لتحويلها إلى «ولاية» تابعة لتنظيم داعش في جنوب شرق آسيا.



وتفقد مسؤولون في الجيش صالة الألعاب الرياضية في جامعة مينداناو، والتي بدت سليمة باستثناء علامات لحروق في المركز الذي وقع فيه الانفجار، وفقا للصور التي نشرتها حكومة لاناو ديل سور على فيسبوك.



وقالت جامعة مينداناو في بيان على فيسبوك إنها «تشعر بحزن عميق وفزع جراء أعمال العنف التي وقعت خلال تجمع ديني.. إننا ندين بشكل لا لبس فيه وبأشد العبارات الممكنة هذا العمل المروع الذي لا معنى له».