مبارك التنيب



تواصلت عمليات النصب والاحتيال من قبل مجهولين، حيث تعرض وافد لعملية نصب وسرقة 825 دينارا من رصيده وسجلت قضية نصب واحتيال في مخفر شرطة ميدان حولي. وبحسب افادة المجني عليه فإنه تلقى اتصالا من هاتف نقال محلي وكان على الطرف الآخر شخص يتحدث اللهجة الوطنية وعرف بنفسه بأنه موظف في احد البنوك ونصحه بالحيطة والحذر من عمليات نصب تصدر من قبل عصابات مجرمة حسب المتصل. وقال المُبلغ: طلب مني المتصل الرقم السري وكافة البيانات كاملة بحيث يضع حماية على حسابي البنكي من أي عمليات نصب، وبعد ذلك طلب رمز OTP أكثر من مرة وقام بالاستيلاء على مبلغ 825 دينارا من الحساب.