قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن العملية الإسرائيلية الحالية في جنوب قطاع غزة تضاهي تلك التي نفذها الجيش ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شمال القطاع.



وأضاف هاليفي في بيان «خضنا قتالا ضاريا في شمال قطاع غزة، ونفعل الشيء نفسه الآن في جنوبه».



من جهته، شدد البيت الأبيض على أن إسرائيل «تبذل جهودا للحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة منذ استئناف القتال بعد هدنة استمرت سبعة أيام، فيما تتزايد دعوات المجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لقناة «أي بي سي» التلفزيونية «نعتقد أنهم تقبلوا رسائلنا المتعلقة بمحاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى».



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استأنف هجومه في شمال غزة «على نطاق أضيق وأكثر دقة»، مشيرا إلى أن إسرائيل نشرت في اليومين الاخيرين على الإنترنت خريطة للأماكن حيث يمكن للمدنيين أن يجدوا فيها ملجأ والفرار من القتال.



ورأى كيربي أنه «لا يوجد الكثير من الجيوش الحديثة التي يمكنها فعل ذلك» مضيفا «إنهم يبذلون جهودا».



كما أكد أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لم تكن «على علم» مسبق بنية حماس تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.



وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس الفائت استنادا إلى وثائق سرية أن مسؤولين إسرائيليين حصلوا قبل أكثر من عام على خطة لحماس تهدف إلى تنفيذ هجوم غير مسبوق ضد إسرائيل، لكنهم اعتبروا هذا السيناريو غير واقعي.



وأشار كيربي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر بوجود «قصور في جهاز الاستخبارات فيما يتعلق بـ 7 أكتوبر» وأنهم «سيجرون مراجعة» بهذا الصدد.



الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة إجمالي القتلى الفلسطينيين إلى 15523 جراء هجمات إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحافي في خان يونس جنوب غزة، إن عدد المصابين وصل إلى أكثر من 41 ألف مصابا بجروح مختلفة وسط انهيار في الخدمة الصحية.



وذكر القدرة أن مئات الجرحى يتم علاجهم في المستشفيات على الأرض وبإمكانيات متواضعة للغاية، فيما مستشفيات شمال غزة «باتت أكثر عجزا عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة».



وأضاف أن كافة المستشفيات في قطاع غزة باتت مكتظة بإعداد الجرحى التي فاقت إمكانياتها الطبية والسريرية وافتقاد الإمكانيات الجراحية المطلوبة للتعامل مع الحالات الخطيرة.



وانتقد القدرة آلية مغادرة الجرحى للعلاج في الخارج التي قال إنها تسير ببطء وتقتصر على عدد محدود من الجرحى، مشيرا إلى أن عدد الجرحى والمرضى الذي تمكنوا من المغادرة بلغ 403 فقط منذ بدء الحرب الإسرائيلية.



وجدد الناطق باسم وزارة الصحة المطالبة بتوفير ممرات إنسانية آمنة تضمن تدفق الإمدادات الطبية والأدوية والوقود وسفر الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج لإنقاذ حياتهم.