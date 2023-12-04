بيروت - ناجي شربل



حقق النجمة المتصدر فوزه الثامن على شباب الساحل 3-1 (الشوط الأول 1-1)، في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم.



وافتتح المدافع ماهر صبرا التسجيل للنجمة في الدقيقة 23 بكرة تطاول اليها من ضربة ركنية ولعبها رأسية الى الأرض وارتدت الى سقف مرمى الحارس إبراهيم المقداد، ليسجل صبرا هدفه الثالث هذا الموسم مع النبيذي.



وفي الدقيقة 27 حصل علي فقيه على ضربة جزاء بعد أن ارتدت كرته التي سددها «على الطاير» من داخل المنطقة من يد قاسم الزين. وانبرى الكابتن محمد حيدر للكرة وأرسلها الى يمين الحارس علي السبع الذي ارتمى يسارا، مسجلا هدف التعادل 1-1.



ومنح خليل بدر غير المراقب التقدم للنجمة في الدقيقة 73 بكرة أرضية سددها من داخل المنطقة على يسار الحارس المقداد. ثم سجل الاحتياطي محمد صادق إصابة التعزيز 3-1 في الدقيقة 87 بكرة رأسية الى المقص الأيمن لمرمى الحارس المقداد، بعد كرة أولى صدها الحارس لصادق من مسافة قريبة.



ورفع النجمة رصيده الى 25 نقطة من تسع مباريات، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي النبطية. ويلتقي النجمة في المرحلة الحادية عشرة الأخيرة غريمه التقليدي الأنصار. فيما استقر رصيد الساحل عند 13 نقطة في المركز السادس بعد تلقيه خسارته الثالثة، وهو مهدد بفقدان مركزه في المركز حال انتزاع الراسينغ نقطة من مباراته مع الأنصار.



وحقق الصفاء فوزه الرابع على الشباب الغازية 3-0 (الشوط الاول 1-0)، على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون.



سجل للصفاء قاسم حايك ومحمد ناصر ومحمد قدوح (هدفه السابع هذا الموسم وبه تصدر ترتيب الهدافين) في الدقائق 21 و84 و94.



ورفع الصفاء رصيده الى 16 نقطة في المركز الخامس، في سعيه الى ضمان اللعب في مجموعة الصدارة للفرق الستة الاولى إيابا. في حين نزل الشباب الغازية الى المركز الأخير برصيد خمس نقاط.



وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، تخلى الحكمة بيروت عن المركز الأخير وتقدم الى المركز الثامن دفعة واحدة بفوز ثان على الأهلي النبطية 1-0 (الشوط الاول 0-0). وسجل هدف الفوز للحكمة ادرامي ديالو في الدقيقة 71.



ورفع الحكمة رصيده الى سبع نقاط من فوزين وتعادل، فيما استقر رصيد الأهلي النبطية عند خمس نقاط من خمسة تعادلات، وتراجع الى مركز وصيف القاع، علما انه الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز في المسابقة هذا الموسم.



وفي الكرة الطائرة، استهل سبيد بول شكا وصيف البطولة الموسم الماضي مشواره في بطولة الكرة الطائرة لأندية الدرجة الاولى للرجال، بفوز نظيف على الشبيبة العاملة بلاط (جبيل) بطل أندية الدرجة الثانية الموسم الماضي 3-0 (الأشواط 25 - 23،25 - 21،25 - 20) في قاعة حامات بساحل البترون.



وفي قاعة البترون، فاز الشباب البترون على ضيفه الرسالة الصرفند 3 - 0 (الأشواط 25 - 15،25 - 22،25 - 14).



وكان الشبيبة البوشرية حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، تغلب على منتخب الجيش اللبناني 3-1 (الأشواط 25 - 19،22 - 25،25 - 23،25 - 16) في مجمع الرئيس اميل لحود الرياضي العسكري بالدكوانة.