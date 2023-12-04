أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعيين مآب قاسم لمنصب المدير العام للإدارة المصرفية الدولية للمؤسسات المالية، ما يؤكد التزامه بتعزيز المواهب وتمكين دور المرأة في المناصب القيادية ضمن إدارات البنك.



وتتمتع قاسم بخبرة مهنية واسعة مع سجل حافل في الإدارة المصرفية الدولية، حيث ستتولى من خلال منصبها الجديد مهمة إدارة وتنمية وتطوير العلاقات الدولية للبنك، وتعزيز الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمقدمة للعملاء من المؤسسات الدولية.



وفي معرض تعقيبه على هذه الخطوة، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي: إن قاسم تعتبر من الوجوه الصاعدة في قطاع البنوك، بما تملكه من فكر إبداعي بعيد عن اتباع المعايير التقليدية، وما تتمتع به من أسلوب جديد للقيادة. ونحن نتوقع أن تسهم قيادتها بشكل كبير في نجاح ونمو إدارة الخدمات المصرفية الدولية وتعزيز مكانة البنك كمؤسسة رائدة في صناعة الصيرفة.



وأضاف: يأتي هذا التعيين متوافقا مع القيم الأساسية للبنك وجهوده المستمرة لتعزيز موقعه كمؤسسة تهتم بالتفكير في المستقبل عن طريق استثمار الكفاءات الوطنية، وتمكين موظفيها وصقل مهاراتهم بجميع الإدارات في الوقت نفسه.



وقبل انضمامها إلى KIB، شغلت قاسم منصب نائب مدير عام المؤسسات المالية والسيادية في بنك الخليج، حيث كانت مسؤولة عن محفظة عالمية من الأصول، من خلال قروض مشتركة ومشاركات ثانوية، وقد أثبتت نجاحا لافتا في إدارة وتطوير المحفظة والتعامل مع البنوك محل الصلة، ما أسفر عن تحقيق أرباح وعوائد للبنك. وبدأت قاسم مسيرتها في بنك الخليج عام 2006 كمساعد إداري، وتمت ترقيتها بشكل متلاحق على مر السنوات إلى أن وصلت منصبها الإداري الأخير.



جدير بالذكر أن قاسم كانت قد اجتازت مجموعة من برامج تطوير القيادات في كلية هارفارد للأعمال، وكان آخرها برنامج الإدارة العامة (GMP 31) في العام 2021. هذا إضافة إلى استكمالها برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد، في بداية حياتها المهنية، ومدته 18 شهرا في الهيئة العامة للاستثمار، كما أنها حاصلة على شهادات عدة من مجموعة تضم مؤسسات مالية مرموقة، خلال مسيرتها المهنية في القطاع المصرفي. وإلى جانب تميزها في مجال العمل، تحمل قاسم شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من ريتشموند، الجامعة الأمريكية الدولية في لندن.