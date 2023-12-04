في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر نوفمبر الماضي، وهم: محمد عبدالله علي الوزان، كريم محمد أحمد محمد، فيصل عبدالعزيز المليفي، فاطمه جاسم السلطان «قاصر»، فهد ثويني محمد ثويني، ناصر بسام عثمان، براك عبدالمحسن السيجاري، محمد مهلهل سرحان حمود، فريد صالح عقيلي، حمود سعود السبيعي.



يذكر أن الموعد النهائي للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة، انتهى في 30 نوفمبر الماضي، فيما سيقام السحب في تاريخ 18 يناير 2024 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ، علما أن بنك الخليج رفع قيمة الجائزة مؤخرا من 1.5 مليون إلى مليوني دينار، في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منهما 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ مليوني دينار.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.



ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.