أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن فخرها بحصول الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc الكويت محمد النصف، أحد أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة، على جائزة «القيادة الاستثنائية» من MEA Business، أول مجلة متخصصة في تقنيات الواقع المعزز في المنطقة.



وفي بيان لها، شددت stc على أن جائزة «القيادة الاستثنائية» تعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها النصف في تحويل solutions by stc الكويت ذراع الأعمال المتخصصة لشركة stc، إلى الوجهة الأولى والرائدة للحلول الرقمية المتكاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء.



وجاء التكريم بعد عملية تقييم تم فيها اجتياز المعايير المحددة من قبل اللجنة المختصة، والتي عرضت المسار القيادي للنصف والمعالم الرئيسية التي حققتها solutions by stc الكويت تحت قيادته وإشرافه، بالإضافة إلى مراجعة تطورها من كونها مزود خدمة الإنترنت إلى مزود رائد للحلول الرقمية الشاملة، ورحلتها الناجحة نحو العصر الرقمي وسط التحولات التكنولوجية والتحديات غير المسبوقة.



وفي ظل التوجيه والرؤية الاستراتيجية للنصف، تم إطلاق العلامة التجارية «كواليتي نت» لتصبح solutions by stc الكويت وإتمام عملية الاستحواذ من stc لتكون ذراع الشركة المتخصصة في توفير حلول قطاع الأعمال المتكاملة. وقد مكنت هذه الخطوة المفصلية stc من تعزيز حضورها في السوق وتعزيز مكانتها كرائدة في مجال التكنولوجيا. ومع توسيع محفظة الخدمات بعد هذا الدمج، نجحت solutions by stc الكويت في توسيع نطاق انتشارها، وتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء مع وضع معايير عالية لدى تقديم خدماتها الرقمية محليا وعلى مستوى المنطقة.



على الرغم من التحديات العديدة، خاصة تلك التي فرضها الوباء، فقد أظهرت solutions by stc الكويت، تحت قيادة النصف، المرونة والقدرة على التكيف وتنفيذ نهج التفكير المستقبلي. ولم تحافظ على مكانتها في السوق فحسب، بل عززت مكانتها كشركة رائدة في مجال الحلول الرقمية، وواصلت الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع البنية التحتية، مما يضمن للعملاء الأفراد أو الشركات، الوصول دائما إلى أحدث الحلول الرقمية والجديدة الموجودة في السوق اليوم، لاسيما بفضل ما تمتلكه solutions by stc الكويت من محفظة واسعة ومتنوعة من الخدمات والحلول التقنية المتطورة التي تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطنــــــــاعي والحلول السيبرانية التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة والمؤسســـــات الحكومية.



تعليقا على حصولها على هذه الجائزة، أعربت stc عن امتنانها وتقديرها لشركة MEA Business وأعضاء لجنة التحكيم الموقرة لتقديرهم وتكريمهم لجهود الشركة وإنجازاتها في عدة مجالات.



من الجدير بالذكر أن جوائز إنجازات تكنولوجيا الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي وكالة متعددة القطاعات تسلط الضوء على الإنجازات المهمة في المنطقة، ويتم تنظيم عملية الترشيح للجائزة من قبل مجلة MEA Business، باعتبارها مجلة أعمال إقليمية رائدة، وجزءا من مؤسسة Creative Middle East لإدارة الفعاليات والشريك الإعلامي الرسمي لمعرض جيتكس 2023.