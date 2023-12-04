أجرى البنك التجاري سحبه على حساب «YOU» يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، حيث جاءت نتيجة السحب على النحو التالي: عبدالله حمود نقيش، طلال أحمد حمود، طيبه أحمد الحلبي، بجائزة قيمتها 200 دينار لكل منهم.



ومن المعروف أن حساب «YOU» هو حساب مخصص لفئة الشباب الذين يحولون المكافأة الاجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة 10 دنانير فقط، والحصول على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا عند تحويل المكافأة الاجتماعية إلى التجاري، بالإضافة الى فرص لدخول السحوبات الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى جانب الحصول على بطاقة مسبقة الدفع مجانية للسنة الأولى للعملاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، فضلا عن الاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية على مدار العام، حيث سيحصل العملاء الجدد على فرصتين للدخول في السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 200 دينار.