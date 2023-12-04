أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري على حساب النجمة، وقد تم إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.



وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز كل من: خواجا مستان بجائزة نقدية بقيمة 20 ألف دينار في سحب النجمة الشهري، وحسين طرقي الحربي بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار في سحب حساب النجمة الأسبوعي.



ويذكر أن جوائز «النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.