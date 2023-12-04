المجحم: نهج مستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية لخدمات «بوبيان» المصرفية



أعلنت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية عن تتويج بنك بوبيان بمجموعة من الجوائز المرموقة ضمن جوائزها السنوية لأفضل البنوك تقديما للخدمات المصرفية الشخصية الرقمية لعام 2023 وذلك تقديرا لدوره البارز وإسهاماته في مختلف قطاعات الصناعة المصرفية الإسلامية عالميا وإقليميا ومحليا.



وخلال حفل أقيم في لندن تسلم نيابة عن البنك رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم أربع جوائز هي: جائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام التاسع على التوالي»، وجائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية»، و«جائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط» في نفس المجال، وجائزة «أفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» على مستوى الكويت.



وبهذه المناسبة، علق المجحم قائلا: سعدنا كثيرا بهذا التتويج من غلوبل فاينانس العالمية لنسجل معه استكمال ما بدأناه في ريادتنا الرقمية والمنافسة مع كبرى المؤسسات العالمية، كذلك لنؤكد معه نجاح الاستراتيجية الرقمية لبوبيان والتي قام على تنفيذها فريق عمل محترف في مواردنا البشرية في كل قطاعات الأعمال.



وأضاف أنه منذ الحصول على جائزة التفوق الرقمي على مستوى العالم منذ 8 سنوات أيقينا أننا أمام الكثير لتطوير المشهد الرقمي للقطاع المصرفي، مؤكدين التزامنا بترسيخ تفوقنا في تقديم تجارب مصرفية رقمية سهلة تلبي احتياجات المالية لعملائنا من كل الشرائح.



وأوضح أن بنك بوبيان استطاع خلال فترة وجيزة أن يبرهن على أن التحول الرقمي لغة ونقطة ارتكاز تقود مسيرة أعماله المصرفية لتطوير البنية التحتية لخدماته الرقمية وتعزيز بنية محفظة حلوله الرقمية، مؤكدا أن بوبيان من أولى المؤسسات الداعمة لترسيخ هذا التوجه والاستثمار في الخدمات الرقمية والاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم تجربة رقمية استثنائية رائدة على مستوى العالم.



البنك الإسلامي الأفضل رقمياً.. عالمياً وإقليماً ومحلياً



وجاء فوز بوبيان بالجوائز الثلاث الرقمية على مستوى البنوك الإسلامية ليؤكد من خلالها سعيه المستمر لتوفير قيمة مضافة لعملائه وذلك من خلال ما يشهده تطبيقه للهواتف الذكية من قفزة لباقة منوعة من الحلول والخدمات الرقمية المميزة المطروحة لأول مرة على مستوى الكويت ليقوم من خلالها العملاء بإجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة من خلاله بكل سهولة ويسر، مما يوفر الوقت والجهد.



وأشار المجحم إلى أن نجاح هذه الحلول والخدمات لم يكن وليد المصادفة، بل هو نتاج لدراسات عديدة تقوم بها إدارات البنك المختصة بمتابعة مستمرة لعملائنا، والتعرف على مختلف وجهات نظرهم سواء من خلال اللقاءات المباشرة المستمرة أو من خلال وسائل التواصل المختلفة للتعرف على آراء العملاء.



الأفضل رقمياً في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت



كذلك حاز بوبيان جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» على مستوى الكويت نتيجة ما حققه من تطوير في خدمات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمضي قدما لتقديم حلول مصرفية تلبي احتياجات هذه الشريحة بصورة تمنحهم تجربة مصرفية فريدة.



وأكدت مؤسسة غلوبل فاينانس في أسباب منحها الجائزة أن بنك بوبيان تمكن خلال السنوات الأخيرة من توفير حلول مصرفية مميزة لأصحاب الشركات الناشئة متماشية مع آخر تطورات، لاسيما الرقمية لتحفيز بيئة الأعمال مما ساهم في نمو أعمالهم على مستوى مختلف قطاعات الأعمال.



وقال المجحم إن حصولنا على الجائزة إنما يرجع إلى ما قدمناه خلال السنوات الماضية لعملائنا في قطاع الأعمال من أفضل الحلول المصرفية، مؤكدا أنه منذ تأسيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في بوبيان استطاع إثبات ريادته نحو توفير الدعم المالي والاستشاري لدعم أفكار أصحاب المشاريع وتمكينهم من تطبيقها على أرض الواقع وتحفيز فرص نموها كونها تعد نواة ارتكاز أساسية لتنوع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.



وأشار إلى أن بنك بوبيان اعتاد اتباع النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية لخدماته المصرفية ليمثل الخيار الأفضل والأقرب للمبادرين ورواد الأعمال وذلك من خلال ما يقدمه من أدوات دعم والتسهيلات المتنوعة لإدارة العديد من معاملاتهم المصرفية بسلاسة وسهولة بما يضمن تطوير ونمو بيئة أعمالهم الخاصة.



واختتم المجحم بأن بوبيان دائما ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية الرقمية تجاه مستقبل أكثر إبداعا وتميزا حيث تكون راحة العميل هي الأولوية على نطاق عالمي، لافتا الى أن هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لعملاء الشركات وعملاء الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم سيؤكد الموقع الريادي لبنك بوبيان كبنك رقمي إسلامي رائد محليا وإقليميا وكذلك عالميا.