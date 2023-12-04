أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: سوسن ناصر العوضي، خالد نايف مساعد العنزي، بدر راشد وسمي شنيتر، مشاري مساعد العليان، لينا صبحي مراد، محمد مشعل جاسي العازمي، محمد إبراهيم حسن الشطي، عبدالله شاكر محمود الزيادي، حبيب بشيت حسين علي، محمد عبيد محمد المطيري.



وحول الشروط، قال عبدالله الشعيل مدير إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.