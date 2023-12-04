إذا كانت ثقافة العمل في شركتك تسمح أو حتى تشجع على العمل خارج ساعات العمل، فقد يكون من الصعب الانفصال ذهنيا وأخذ إجازة حقيقية.



من أجل الاسترخاء والاستمتاع بوقتك في موسم العطلات، قد تضطر إلى وضع بعض الحدود، كما يقول المدرب المهني والمعالج المعروف باسم The Workplace Therapist براندون سميث.



ويجب أن تبدأ عاجلا وليس آجلا، حتى لو لم يكن لديك نظام يسمح بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية أو ما يعرف بـ PTO، فإن «الآن» هو أفضل وقت لتذكير مديريك وزملائك بأنك ستخرج من هذه الدائرة، وفقا لسميث.. إليك كيفية الانفصال عن العمل في موسم العطلات هذا:



٭ قم بتذكير رئيسك في العمل الآن، ثم قم بتذكيره مرة أخرى.



٭ ربما لا يتذكر مديرك بالضبط الأيام التي ستغيب فيها.



٭ ذكرهم قبل بضعة أسابيع من إجازتك، وأعد تكرار التذكير قبل أيام من الإجازة.



٭ سيؤدي ذلك إلى تحديث ذاكرتهم عندما لا تكون في العمل، ويمنحهم فرصة ليطلبوا منك تحديد أولويات المهام التي يجب إنجازها قبل المغادرة.



٭ قم بصياغة بريد إلكتروني خارج المكتب، يتضمن بعض التفاصيل الشخصية حول إجازتك.



وقال سميث «يجب أن يكون الأشخاص أكثر شفافية قليلا في رسائل البريد الإلكتروني خارج المكتب»، «خاصة عندما يكونون مع أسرهم. إنها تساعد على إيصال حدود أكثر ثباتا للناس».



وبدلا من كتابة العبارة الكلاسيكية الجافة «سأكون خارج المكتب»، يمكنك أن تقول، على سبيل المثال، أنك تقضي وقتا مع عائلتك في عطلة. ويرى سميث انه من الصعب تبرير مقاطعة إجازة عائلية لشخص ما، خاصة إذا لم تكن المشكلة ملحة.



والحقيقة المؤسفة هي أنه في بعض الأحيان سيحتاج رئيسك أو زميلك في العمل إلى الاتصال بك. لكي تكون لاعبا جماعيا، يجب أن تكون متاحا على مستوى ما.



وأوضح سميث «يمكنك أن تقول لرئيسك وزملائك الآخرين: مرحبا، سأكون خارج المكتب، ولكن إذا كانت هناك حالة طارئة، فإليك كيف يمكنك التواصل معي»، «لكن لا تجعله عنوان بريد إلكتروني».



قد يؤدي تقديم المساعدة عبر البريد الإلكتروني إلى قيامك فقط بفحص صندوق الوارد الخاص بك طوال العطلة، يقول سميث: أعطهم رقم هاتف بدلا من ذلك، هذه طريقة أكثر شخصية للتواصل، والتي تشير إلى أنه إذا اتصل بك شخص ما وتجاوز تلك الحدود، فمن الأفضل أن يكون لديه سبب وجيه.



تخيل نفسك كمتجر مفتوح فقط لساعات معينة في اليوم، كما تقول سيليست هيدلي، صحافية ومؤلفة كتاب «لا تفعل شيئا: كيف تتحرر من الإفراط في العمل، وقلة العيش». وقرر في أي وقت ستعلق لافتة «الفتح»، أو ستعمل، ثم متى ستقلبها إلى «مغلق»، مما يعني أنك لن تكون متاحا.



وقالت «مع وجود علامة مغلقة لا توجد توقعات»، «ليس هناك توقع أنك إذا أرسلت إلى المتجر رسالة بالبريد الإلكتروني تقول فيها «عاجل» فسوف يفتح أبوابه لك». هذه العقلية يمكن أن تساعدك على رسم حدود أكثر صرامة.



وقالت هيدلي «أوقف جميع الإشعارات الممكنة». إذا كان هناك شيء مهم حقا، فيمكن لزملائك إرسال رسائل نصية أو الاتصال بك.



وأضافت «إذا كانت لديك إشعارات واردة من العمل، فعليك أن تقاوم هذا الإغراء مرارا وتكرارا».



وتقترح هيدلي: قبل إجازتك، خذ فترات راحة قصيرة من هاتفك، كلما اعتدت على عدم التحقق من هاتفك، أصبح من الأسهل فصله.