بقي ليفربول في قلب الصراع على اللقب بعد فوزه الجنوني على ضيفه فولام 4-3 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بفضل ترنت ألكسندر-أرنولد الذي أهداه النقاط الثلاث قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.



وسجل رباعية «الريدز» كل من حارس فولام بيرند لينو بالخطأ في مرماه (20) والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (38) والياباني إندو (87) وأرنولد (88)، فيما أحرز لفولام كل من هاري ويلسون (24) وكيني تيتي (45+3) وبوبي ريد (80)، ليتقدم ليفربول للمركز الثاني برصيد ٣١ نقطة.



وسقط مان سيتي في فخ التعادل مع توتنهام 3-3 على ملعب «الاتحاد»، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 30 نقطة، فيما بات لـ «السبيرز» 27 نقطة في المركز الخامس.



وسجل أهداف «السيتي» كل من هيونغ مين سون بالخطأ في مرمى فريقه (9) وفيل فودين (31) وجاك غريليش (81)، فيما أحرز أهداف توتنهام سون (6) وجيوفاني لو سيلسو (69) وديان كولوسيفسكي (90).



وأسفرت باقي مباريات عن فوز تشلسي على ضيفه برايتون 3-2، وتعادل بورنموث مع ضيفه أستون فيلا 2-2، ووست هام يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس 1-1.



من جانبه، علق مدرب مان يونايتد إريك تين هاغ على سقوط فريقه (1-0) أمام مضيفه نيوكاسل. وقال: «عانينا من شوط أول صعب، وقلت بين الشوطين إنني سعيد لبقائنا في المباراة، وكانت لنا عودة جيدة في الجزء الأخير من اللقاء».



وواصل: «سنتحدث مع الفريق عن ذلك.. سنعود ونتحدث، ثم نفكر بعدها في لقاء يوم الأربعاء أمام تشلسي». وعن قلقه الأكبر عقب هذه المباراة، قال: «كما قلت، سأتحدث مع اللاعبين.. كانت لدينا بعض الفرص، وأحرزنا هدفا وتم إلغاؤه بسبب التسلل.. كان بمقدورنا التسجيل».



وبخصوص مستوى مهاجمه ماركوس راشفورد، أجاب: «سأتحدث معه، وليس مع الإعلام».



أما عن جدولة المباريات، فقال المدرب الهولندي: «لم يكن هذا الأسبوع في صالحنا، لكن سنتعامل مع الأمر كما هو».