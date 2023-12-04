الدوحة - فريد عبدالباقي



يخوض السد القطري آخر مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يستضيف ناساف كارشي الأوزبكي في الـ 7:00 مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية، وبنفس التوقيت يحل الشارقة الإماراتي ضيفا على الفيصلي الأردني في المجموعة ذاتها.



ويتمسك السد بفرصة بلوغ الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، حيث يحتل المركز الثاني بـ 7 نقاط، فيما يتصدر ضيفه ناساف ترتيب المجموعة بـ 10 نقاط، ويليه الشارقة، ويأتي الفيصلي في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.



وكان السد قد تغلب في الجولة الماضية على مضيفه الشارقة بهدفين نظيفين، وفي الجولة قبل الماضية خسر أمام مضيفه الفيصلي بهدفين نظيفين، بعد أن فاز عليه بـ 6-0 في الدوحة، في حين خسر في الجولة الثانية أمام مضيفه ناساف 1-3، فيما استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي مع الشارقة.



هذا، واكتفى الغرافة بالحصول على نقطة بعد تعادله أمام الوكرة 1-1، في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري القطري، وبهذه النتيجة استعاد الغرافة صدارة الدوري بـ 23 نقطة، بينما ارتقى الوكرة إلى المركز الرابع بـ 18 نقطة.



وفي مباراة أخرى، حقق الريان انتصارا كبيرا على الأهلي 4-0، وهو الانتصار الأول للريان في المباريات الأربع الأخيرة مقابل خسارتين وتعادل، ليترفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز العاشر.



في الوقت الذي قاد المغربي بدر بانون نادي قطر لتحقيق انتصار ثمين بعد تسجيله هدف الفوز على معيذر في الوقت بدل الضائع، ليخرج فريقه منتصرا 3-2، رافعا رصيد فريقه إلى 11 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد معيذر عند 5 نقاط بالمركز الـ 11 وقبل الأخير.