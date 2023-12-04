استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد ساعات قليلة من اعتلائها من قبل جيرونا مفاجأة الموسم، وذلك بفوزه على ضيفه غرناطة 2-0 ضمن المرحلة الخامسة عشرة.



ورفع ريال مدريد رصيده الى 38 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن جيرونا الذي قلب تخلفه أمام فالنسيا إلى فوز 2-1.



ويعاني غرناطة العائد الى دوري النخبة منذ مطلع الموسم الحالي، حيث لم يحقق سوى فوز واحد.



ويعود الفوز الأخير لغرناطة على ريال مدريد في عقر دار الأخير إلى العام 1974، لكنه تغلب عليه على أرضه عام 2013.



وحقق ريال مدريد فوزه الرقم 39 على منافسه مقابل 6 هزائم و8 تعادلات.



وأثمر ضغط أصحاب الأرض هدفا أول من صناعة الألماني توني كروس الذي مرر كرة ماكرة باتجاه إبراهيم دياز الذي سيطر عليها بيمناه ثم سجل بيسراه من مسافة قريبة (25).



وتصدى حارس غرناطة لكرة بيلينغهام من مسافة قريبة لكنها ارتدت وتهيأت أمام رودريغو الذي تابعها في الشباك (57).



من جهته، قال مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي: «سيطرنا على المباراة بشكل جيد، وكنا بكامل تركيزنا، وحاولنا إيقاف أي خطورة لغرناطة».



وعن إصابة داني كارفاخال، قال: «أعتقد أنه يعاني من حمل عضلي زائد.. سنقيم حالته، رغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة».



وبخصوص مستوى دياز، أجاب: «دياز يلعب بشكل جيد للغاية، في أي مركز يشارك به.. لم يكن يظهر كثيرا، لكنه الآن يظهر كل إمكاناته».



وأضاف: «فالفيردي يريد المشاركة في مركزه الحالي، لأنه يستمتع من خلاله.. من الصعب تحديد المركز الأفضل له، وعندما يعود إلى الخلف، يصل أيضا إلى منطقة المنافس ويكون أخطر.. لكنه دائما ما يقوم بعمل مفيد للفريق».



وأشاد أنشيلوتي بتوني كروس: «إنه فريد من نوعه، لأنه لا يفقد التمريرات، ويختار دائما الحل الأفضل.. إنه يريد الكرة دائما.. يتمتع بقدرة كبيرة على التحكم وتوجيه مسار اللعب، ومن الصعب استبداله في المباريات.. لا يمكن تعويضه».



وأكمل: «أعتقد أن مودريتش سيكون جاهزا للمباراة المقبلة، وكيبا أصبح جاهزا للعب».