واصل ميلان سعيه لوقف نزيف النقاط وحقق فوزا صريحا على حساب فروزينوني 3-1 ضمن منافسات المرحلة الـ 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وهيمن الروسونيري على المباراة وسجل أهداف المباراة الثلاثة الأولى عبر الصربي لوكا يوفيتش (43) والاميركي كريستيان بوليسيك (50) والانجليزي فيكايو توموري (74)، قبل ان يقلص ماركو بريشيانيني النتيجة لفروزينوني (82).



وعزز ميلان موقعه في المركز الثالث برصيد 29 نقطة. كما يبتعد ميلان بفارق اربع نقاط عن يوفنتوس متصدر الترتيب مؤقتا و3 نقاط عن جاره انتر الثاني.



من جهته، يحتل فروزينوني المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.



واعترف مدرب ميلان ستيفانو بيولي ابأن ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر للروسونيري، هو من اقترح اللعب كقلب في المباراة. وقال بيولي «فكرة اللعب كقلب دفاع جاءت من ثيو، حيث تحدث معي وقال إذا كانت هناك حاجة إلي فيمكنني اللعب بهذا المركز». وتابع «كان هدفنا العودة لطريق الانتصارات، وعلينا أن نجد المزيد من الاتساق في النتائج إذا أردنا المنافسة على المراكز الأولى».



وأتم «ما نفتقر إليه هو الانسجام، وعلينا إيجاده من خلال الأداء، وبطبيعة الحال كلما أسرعنا في استعادة اللاعبين، كلما زادت الخيارات المتاحة لدينا». من جهة أخرى، استعاد لاتسيو نغمة الفوز في الدوري وتغلب على ضيفه كالياري 1-0. وسجل الإسباني بيدرو هدف المباراة الوحيد مانحا النقاط الثلاث لفريق العاصمة (8). ويحتل لاتسيو المركز التاسع برصيد 20 نقطة فيما يرزح كالياري في منطقة الهبوط بالمركز الثامن عشر بعشر نقاط فقط.