ابتعد باريس سان جرمان المنقوص عدديا على مدى 80 دقيقة، بفارق 4 نقاط عن اقرب منافسيه بفوزه على مضيفه لوهافر 2-0 أمس ضمن المرحلة الـ 14 من بطولة فرنسا لكرة القدم. ورفع سان جرمان رصيده الى 33 نقطة مستغلا الخسارة الأولي لنيس هذا الموسم وكانت أمام نانت صفر-1 أول من امس.



وحافظ سان جرمان بالتالي على سجله خاليا من الهزائم في المباريات الـ 14 الأخيرة بعيدا عن قواعده في الدوري المحلي (11 انتصارا و3 تعادلات)، علما أن الخسارة الأخيرة له كانت أمام موناكو 1-3 في 11 فبراير الماضي.



وتعرض لاعب وسط سان جرمان الأسباني فابيان رويس للاصابة بعد 7 دقائق في كتفه وخلال معالجته خارج ارضيه الملعب تعرض لوعكة صحية نقل على اثرها إلى المستشفى.



وزادت الأمور سوءا لسان جرمان اثر طرد حارس مرماه الإيطالي الدولي جانلويجي دوناروما بعد مرور 10 دقائق. وسجل هدفي سان جرمان مبابي والبرتغالي فيتينيا.



إلى ذلك، ألحق نانت الخسارة الأولى بنيس هذا الموسم بفوزه عليه 1-0 في المرحلة نفسها.



وتجمد رصيد نيس عند 29 نقطة. وكان نانت يخوض أول مباراة رسمية له بإشراف مدربه الجديد جوسلان غوفيرنيك الذي استلم منصبه الأربعاء الماضي.



من جانب آخر، أكد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو ان باستطاعة المهاجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي إحراز الكرة الذهبية في أي فريق، لكنه يتمنى أن يحقق ذلك في صفوف ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي. وقال رونالدينيو «لاعب كبير مثله يملك الفرصة لإحراز الكرة الذهبية مع أي فريق، لكن كوني أعشق باريس سان جرمان أود رؤيته يحرزها في صفوف سان جرمان».