رجال الأمن عملوا بصمت لرصد الجناة حتى لا يتم التأثير على عملية التحري

المتهمان من أرباب السوابق وتم ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية ومبالغ نقدية كانت بحوزتهم

تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي في إدارة مباحث محافظة العاصمة وإدارة مكافحة جرائم المال، من حل لغز الحريق العمد لإحدى مركبات المستشار سلطان بورسلي، بعد تمكنها من القبض على منفذي الحريق.

وأضافت الوزارة أنه تم تكثيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة وجمع الأدلة ومعرفة تحركات المتهمين وبالاستعانة برجال القوات الخاصة اسفر ذلك عن ضبط المتهمين بعد استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة المختصة.

وبينت ان المتهمين من ارباب السوابق وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية ومبالغ نقدية كانت بحوزتهم، وجاري استكمال التحريات حول الواقعة واحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة.

واكدت الوزارة أنها كانت تعمل بصمت لرصد الجناة حتى لا تؤثر على عملية التحري والوصول الى الجناة، ومشيرة إلى أن رجال وزارة الداخلية دائماً على يقضة ويقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلد والتعدي على حقوق الآخرين.