ياسر العيلة

غيب الموت صباح امس الفنان التشكيلي الكبير عبدالعزيز آرتي، وهو احد الفنانين القلائل الذين تمكنوا من وضع بصمة واضحة على واقع الساحة التشكيلية، من خلال ممارسته للرسم بمختلف أشكاله.



تاريخ آرتي الفني مزدحم بالإنجازات والأعمال، وله مشاركاته الحثيثة في المعارض التشكيلية داخل الكويت وخارجها، وهو حاصل على جائزة «الميدالية الذهبية» في فن الكاريكاتير خلال العام 1994، كما اختير للمشاركة بمسابقة «مونت كارلو» التي نظمتها الولايات المتحدة الأميركية في العام ذاته، وحصل أيضا على جائزة الدرع الذهبية على مستوى الوطن العربي ضمن المعرض السنوي المقام في الإمارات عام 1995، بالإضافة إلى جوائز أخرى عديدة.



والراحل عبدالعزيز آرتي فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير وعازف آلات موسيقية، وعمل مدرسا لمادة التربية الفنية في مدارس وزارة التربية ورئيس قسم، وهو خريج كلية التربية الأساسية عام 1982، وعضو الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، وعضو الرابطة الدولية للفنون، وعضو رابطة الحرف اليدوية لقارة آسيا، وعضو جمعية الصحافيين الكويتية، وعضو في المرسم الحر للفنون الجميلة.



تتقدم أسرة «الأنباء» بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)