يستعد الفنان اللبناني الشاب محمد عجمي للعب دور البطولة في المسلسل الدرامي "حراس العدالة"، ليكون هذا العمل واحداً من خطواته المهمة على درب الشهرة والنجومية.

وتحدث عجمي حول قصة المسلسل التي قام بكتابتها الكاتب والصحافي صلاح محفوظ، حيث تدور أحداثه حول زوجين تنتهي علاقتهما بالانفصال بسبب شك الزوجة الدائم بزوجها "محمد عجمي " في سياق من المشاهد المثيرة والأحداث الممتعة.



ورغم ثقته بأدائه، أعرب الفنان الشاب عن قلقه من لعب دور البطولة الذي سيتبدد عند عرضه وتقييم الجمهور له، مشيراً إلى أنه يعتبر الفن رسالة في ظل ما تعاني منه الدراما من انفصال عن الواقع ومعاناة الناس.