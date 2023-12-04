علي إبراهيم

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا قضى من خلاله بإلغاء 42 مادة غذائية مدرجة بالبطاقة التموينية.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن قرار الوزير جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة، والتي ارتأت أن تكون مكونات التموين من مواد غذائية تراعي معيارين رئيسيين هما التغذوي والصحي، وألا تقتصر على المعيار التغذوي فقط.



وأشارت المصادر إلى أن قائمة المواد التي تم الغاؤها من البطاقة التموينية هي مواد غذائية كانت تقدم بأسعار مخفضة وليست المواد الغذائية المدعومة.



وتضمنت قائمة المواد التي تم إلغاؤها من البطاقة أنواع مختلفة من جبن الكاسات، وحليب بنكهات والرهش والطحينة والكوكيز والمعمول والبسكويت والبرجر وكرات اللحم ولحم مفروم والكورن فليكس وبعض أنواع الشاي والقيمر والحلوم واللبنة والموزاريلا وروبيان وشرائح سمك.



وكانت آخر قائمة للمواد الغذائية المدرجة في البطاقة التموينية سواء المدعومة أوالمخفضة قد سجلت 154 سلعة مؤخرا، تتضمن 94 سلعة مواد غذائية مدعومة، فيما بلغ عدد السلع التموينية المخفض سعرها نحو 60 سلعة، وبحسبة بسيطة فإن عدد المواد الغذائية المدعومة والمخفضة في منظومة التموين بعد هذا القرار قد يصل إلى 112 سلعة.