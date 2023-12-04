عاطف رمضان

تتجه وزارة الأشغال العامة لتجهيز وإعداد مستندات عقود صيانة المناطق الداخلية والطرق السريعة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال قرار وزاري أصدره وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد يتضمن تشكيل لجنة تضم مختصين من الوزارة للقيام بهذه المهمة.



وبحسب القرار، من مهام اللجنة الترتيب بين الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة بشأن إبرام العقود مع الشركات الكويتية بشكل مباشر، ودراسة بنود العقود التي سيتم إبرامها مع الشركات والاتفاق على الشروط المدرجة والتي تلتزم بها الشركات لتنفيذ الأعمال وفترة الصيانة وغيرها من الأعمال التي يتم إدراجها وفقا للقوانين.