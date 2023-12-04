عبدالعزيز الفضلي



في إطار استعدادات وزارة التربية لامتحانات الفترة الدراسية الأولى لطلبة الصف الثاني عشر، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء»، عن أنه سيتم تدوير مديري المرحلة الثانوية وفقا للقرار الوزاري، حيث طلبت وكيلة التعليم العام حصة المطوع في كتاب وجهته للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني أسماء مديري ومديرات مدارس المرحلة الثانوية (رؤساء لجان سير الامتحان)، بالإضافة إلى أسماء عشرة مديرين مساعدين بالمرحلة الثانوية، مع ذكر مركز العمل ومنطقة السكن.



وشددت على ضرورة الحرص على تواجد أحد المديرين المساعدين في مدرسته الأصلية لتنظيم العمل ومتابعة النظام ودوام العاملين أثناء فترة امتحانات الصف الثاني عشر، على أن تصلنا الأسماء بحد أقصى الخميس 7 الجاري.