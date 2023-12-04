عاطف رمضان



شاركت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ورشة عمل نظمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بعنوان «سهل لاب».



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الورشة عقدت تحت إشراف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون المواصلات فهد الشعلة بهدف توطيد الأفكار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأشارت المؤسسة إلى أن نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة عبدالكريم العوضي وممثلين من إدارة نظم المعلومات وإدارة خدمة المواطن شاركوا في الورشة، وأثنوا على جهود المشاركين التي أثمرت توصيات تحقق أهداف الورشة.