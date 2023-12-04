في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الكوادر الوطنية في كافة الإدارات وخاصة المناصب القيادية



كجزء من جهوده المستمرّة لإنجاز استراتيجية التحوّل وانطلاقاً من حرصه على تطوير كفاءاته والاستثمار في موارده البشرية، أعلن بنك برقان تعيين السيد/ نقيب أمين لمنصب مدير عام الموارد البشريّة والتطوير للمجموعة، حيث سيتمكّن من الإسهام في تعزيز جهود البنك الرامية إلى تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة باستقطاب الكفاءات الوطنية وتنميتها على مستوى كافة الإدارات في البنك.



ومن خلال هذه الخطوة، يعزّز البنك إمكانات القيادة العليا بواحد من الكفاءات المتميّزة في الصناعة المصرفية الكويتية، كما يؤكد توجّهه الجاد لاتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها زيادة نسبة الكوادر الوطنية، لاسيما على مستوى المناصب القيادية. وكان بنك برقان قد أنجز خلال الأشهر الماضية سلسلة من عمليات التعيين والترقية بشكل مدروس على مستوى المناصب القيادية، كما إنه اعتمد في وقت سابق من العام الحالي استراتيجية واضحة وطموحة للتحوّل والتغيير في إطار جهوده ليصبح البنك الأكثر تقدّماً في الكويت، مع التركيز بشكل رئيسي على رأس المال البشري.



وفي تعقيبه بهذه المناسبة، قال السيد/ فاضل محمود عبد الله، الرئيس التنفيذي – الكويت بالوكالة : "إننا ندرك بأن موظفينا هم العامل الرئيسي في نجاح استراتيجيّتنا الطموحة للتحوّل والتغيير وتحقيق رؤية البنك، ولذلك نؤمن بأهمية اختيار الكفاءات المناسبة التي تسهم في صقل مهارات وتنمية رأس المال البشري في البنك، وتعمل على توحيد جهودهم لتحقيق تلك الأهداف، ومن هنا وقع اختيارنا على السيد/ نقيب أمين، لما يمتلكه من خبرة واسعة في إدارة التغيير وخبرات ومهارات قيادية ستمكنّه من أداء مهامه في تحقيق أهداف ثقافة التحوّل والمضيّ قُدماً نحو تمكين مكانة بنك برقان كأفضل مكان للعمل في القطاع المصرفي".



ومن الجدير بالذكر أن السيد/ نقيب أمين يتمتّع بكفاءة عالية وقدرات متميّزة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مختلف القطاعات والصناعات، بما في ذلك القطاع المصرفي والاتصالات، والتكنولوجيا والبتروكيماويات والرعاية الصحية. وبفضل خبرته التي تفوق 26 عاماً في مجال الموارد البشرية، فإنه يعتبر صاحب خبرة طويلة في مجال إدارة التغيير، إذ يمتلك سجلاً حافلاً من النجاحات.



وينضمّ أمين إلى البنك قادماً من البنك الأهلي المتحد حيث شغل منصب المدير العام للموارد البشرية فيه، وقاد العديد من مشاريع التحوّل في مجال الموارد البشرية وبرامج استقطاب الكفاءات، مع التركيز على التحوّل الرقمي والابتكار.



وتجدر الإشارة إلى أن السيد/ نقيب أمين حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة كارولينا الجنوبية، وقد اجتاز مجموعة من برامج تطوير القيادات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال.



نبذة عن بنك برقان



منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.



ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".



استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.



حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي.



ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية.



وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.



بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.