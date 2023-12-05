الدوحة- فريد عبدالباقي



يسدل الستار على مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يحل فريق الدحيل القطري ضيفا على برسبوليس الإيراني في الـ7:00 مساء اليوم على ستاد آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة، وفي نفس التوقيت يحل النصر السعودي ضيفا على الاستقلال الطاجيكي على ستاد تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي.



ويدخل الدحيل لقاء اليوم، هو خرج من سباق التأهل إلى دور الـ16، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برسبوليس صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتل الاستقلال الطاجيكي المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.



ويرغب الدحيل بقيادة مدربه الفرنسي كريستوف غالتييه الذي يخوض رابع مبارياته القارية مع فريقه، في ختام مشواره القاري على نحو جيد، بالرغم من غياب عدد من النجوم، على رأسهم البرازيلي فيليبي كوتينيو، ولاعب ساوثهامبتون الإنجليزي السابق إبراهيما ديالو، بيد أن التشكيلة ستشهد عودة لاعب وسط المنتخب القطري كريم بوضياف بعد تعافيه من الإصابة.



ويأمل الدحيل أن يتمكن من رد الاعتبار لخسارته ذهابا بالدوحة بهدف نظيف أمام فريق برسبوليس الإيراني، ويحقق ثاني انتصار له تواليا.



من جانبه، لا يملك برسبوليس سوى خيار الفوز إذا كان يرغب في تجنب الوداع المبكر من البطولة القارية، الأمر الذي يفرض عليه اللعب بمبدأ الحيطة والحذر أمام منافسه.