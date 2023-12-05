بيروت - منصور شعبان



قال «لقاء سيدة الجبل» ان «لبنان لا يريد الدخول في حرب جديدة قررها غيره»، مضيفا: «أما وقد جلس «حزب الله» على مقاعد الاحتياط في حرب غزة، تنفيذا لأوامر إيران وخوفها من خسارة أهم اوراقها في المنطقة، فإن أمامه حلين: إما أن يعود إلى لبنان بشروط لبنان، أي شروط الدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية 1559،1701،1680، وإما أن يبقى ممثلا لإيران إلى أن تتخلى عنه عند أول خطر حقيقي يواجهه، كما تخلت عن «حماس» في الحرب الأخيرة على غزة».



وطالب اللقاء، في بيان عقب اجتماعه افتراضيا، الأحزاب «التي تحمل المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار، وكذلك نواب الأمة، بالتحرك داخل مجلس النواب وخارجه لطرح مسألة سلاح «حزب الله» وكل الفصائل الفلسطينية التي تدور في فلكه، ليس تنفيذا للدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة فحسب، بل لأنه الشرط الأساسي لعودة لبنان دولة طبيعية ذات سيادة وللخروج من الانهيار المالي والاقتصادي».