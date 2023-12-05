حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن إقامة المنتدى الثالث لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد بعنوان «النزاهة من خلال الحوكمة» وذلك يوم الخميس المقبل بمناسبة مرور 20 عاما على صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003. وأوضحت «نزاهة»، في بيان لها، ان المنتدى يسلط الضوء على مفهوم الحوكمة كتدبير وقائي لإدارة المخاطر وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، كما يهدف إلى تشجيع تبني وترسيخ نظم الحوكمة المؤسسية وتطبيقها في مختلف القطاعات بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى دعم إنفاذ مبادرات إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ذات الصلة، وتعزيز القدرة التنافسية بين المؤسسات في الدولة من خلال ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح في المعاملات، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر والمساءلة للوقاية من الفساد وتعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسات الحكومية. كما بينت ان المنتدى يناقش محورين، الأول بعنوان «الآليات المساهمة في تحسين كفاءة المؤسسات» والثاني «أفضل الممارسات في مجال تطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر»، ويشارك في المنتدى عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال وجامعة الكويت وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وجمعية المدققين الداخليين الكويتية.