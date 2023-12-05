تخصيص يوم أسبوعياً لأمراض الأظافر تتم فيه معاينة المريض وتشخيصه واستخدام المجاهر الطبية لمعرفة طبيعة الإصابة وتحديد مدى حاجته إلى أي تدخل جراحي

ب عض أمراض الأظافر تشكل خطورة على الإنسان وتحتاج إلى علاج سريع ومنها أورام غير حميدة قد تصل إلى بتر طرف الإصبع لاستئصال الورم بأكمله

عبدالكريم العبدالله

أعلن اختصاصي أول أمراض جلدية وجراحة الأظافر والجلد في مستشفى العدان د.فيصل السبيعي عن تدشين جراحات الأظافر في قسم الجلدية بمستشفى العدان، مؤكدا أن المستشفى هو الاول على مستوى الكويت الذي يقوم بتدشين مثل هذه العمليات، وذلك بتعاون بين قسمي الجلدية برئاسة د.غدير العلوي والجراحة برئاسة د.ابتسام البدر. وذكر السبيعي، في حوار خاص مع «الأنباء»، انه تم عمل يوم مخصص فقط لعمليات الأظافر سواء كانت لعمليات دقيقة لأمراض الأظافر أو عينات جراحية لمعرفة طبيعة الاصابة والمرض، علما ان هذه العمليات تعتبر دقيقة، وقد تؤدي الى تشوهات اذا لم يتم عملها بطريقة سليمة. وافاد بأنه يوجد يوم مخصص بالاسبوع لمعاينة أمراض الأظافر من خلال العيادة في قسم الأمراض الجلدية بمستشفى العدان، وهي مهمة وضرورية وهي اساس العلاج، حيث تتم فيها معاينة المريض وتشخيصه واستخدام المجاهر الطبية لمعرفة طبيعة الاصابة وتحديد مدى حاجة المريض الى اي تدخل جراحي أو عينات جراحية، وفيما يلي تفاصيل الحوار:



‏‎في البداية حدثنا عن جراحات الأظافر في الكويت، وما هذه الجراحات؟



٭ جراحات الأظافر هي جراحات تخصصية دقيقة وتعتبر من التخصصات النادرة في الكويت، ولله الحمد اعتبر اول طبيب متخصص بأمراض وجراحات الأظافر في الكويت



‏‎ما أمراض الأظافر الاكثر شيوعا في الكويت؟



٭ أمراض الأظافر كثيرة وتختلف باختلاف مسبباتها واشكالها ومدى ارتباطها بمشاكل جلدية من عدمها، إلا أن الاكثر شيوعا هي فطريات الأظافر وتكسر الأظافر وهشاشتها، فضلا عن أكزيما وصدفية الأظافر، وكذلك الظفر الغائر بوجود الأظفر داخل الجلد وغيرها الكثير من الأمراض سواء كانت التهابات أو اورام بالأظافر لذلك فإن الفحص والتشخيص مهم قبل عمل اي تدخل طبي أو جراحي.



‏‎هل مستشفى العدان هو الوحيد الذي دشن مثل هذه العمليات على مستوى الكويت؟



٭ نعم، تم تدشين جراحات الأظافر في قسم الجلدية بمستشفى العدان، وتم حاليا عمل يوم مخصص فقط لعمليات الأظافر، سواء كانت لعمليات دقيقة لأمراض الأظافر أو عينات جراحية لأمراض الأظافر لمعرفة طبيعة الاصابة والمرض، علما ان هذه العمليات تعتبر دقيقة، وقد تؤدي الى تشوهات اذا لم يتم عملها بطريقة سليمة، وهذا العمل تم بتعاون رؤساء الاقسام مشكورين د.غدير العلوي رئيسة قسم الجلدية ود.ابتسام البدر رئيس قسم الجراحة ود.عادل عبدالرزاق.



‏‎هل لديكم عيادات مختصة في علاج أمراض الأظافر؟



٭ نعم، يوجد يوم مخصص بالاسبوع لمعاينة أمراض الأظافر والعيادة مهمة وضرورية وهي اساس العلاج، حيث تتم فيها معاينة المريض وتشخيصه واستخدام المجاهر الطبية لمعرفة طبيعة الاصابة وتحديد مدى حاجة المريض الى اي تدخل جراحي أو عينات جراحية.



‏‎ما الدلائل على وجود أمراض في الأظافر، وما اسباب ذلك؟



٭ الدلائل كثيرة ومختلفة حسب طبيعة المرض والاصابة، قد تكون بداية الاعراض تغيرا فقط بشكل الأظافر دون وجود الم، وقد تكون فقط وجود الم بدون تغير بالأظفر أو وجود الاثنين معا، كما ان بعض المرضى يشتكي من هشاشة وتكسر بالأظافر مع الم واحتكاك بالاسطح الخارجية باللبس وغيره، أما البعض الآخر فيشكو من دخول الأظفر داخل الجلد مع خروج دم وصديد والم حاد، كما يشتكي البعض من تغير بلون الأظافر ووجود الوان صبغية، وآخرون يشتكون من بروز اورام بالأظافر، علما أن الاسباب عديدة منها مثل ما ذكرت سابقا الفطريات، ووجود الأظافر داخل الجلد وتكسر وهشاشة الأظافر، الاكزيما، وصدفية الأظافر والحزاز بالأظافر والتهابات بكتيرية واورام سواء كانت حميدة أو غير حميدة.



كما أن صبغية الأظافر سواء كانت وحمة بالأظافر حميدة او، لا سمح الله، قد تكون غير حميدة، كما أن كثير من نقص الفيتامينات أو الحديد أو أمراض عضوية ممكن أن تؤثر ايضا على طبيعة وشكل الأظافر.



‏‎هل هناك تقنيات حديثة لعلاج الأظافر، وهل هناك أدوية، وما هي؟



٭ نعم، توجد تقنيات حديثة لعلاج الأظافر باختلاف مسبباتها، حيث إن الأظافر جزء حساس ودقيق اذا تم عمل عملية واثر على مصنع الظفر فيحصل للأسف تشوهات للظفر ما بعد العملية، لذلك فإن التدخل الجراحي لابد ان يكون دقيقا فقط لعلاج السبب والبعد عن اي تأثير على مصنع الظفر في حال عدم الحاجة، كما أن الأدوية متوافرة في الكويت، ووزارة الصحة حريصة على توفيرها باختلاف انواع الأمراض، حيث إن هناك أدوية مكلفة مثل الأدوية البيولوجية لأمراض صدفية الأظافر، وكذلك للأكزيما والتي يتم اعطاؤها للمرضى حسب الحاجة، كما يوجد الكثير من الأدوية سواء الموضعية أو الحبوب أو الابر الموضعية.



‏‎هل أمراض الأظافر تشكل خطورة على الانسان، وما خطورة هذه الأمراض والاهمال في علاجها، وما اخطر نوع من هذه الأمراض؟



٭ نعم، للاسف بعض أمراض الأظافر تشكل خطورة وتحتاج الى علاج سريع وتدخل علاجي أو جراحي، وسبق ان عاينت اكثر من مريض تم علاجهم بالسابق كالتهابات بالأظافر أو فطريات الأظافر، لكن بعد الفحص والعينات تم تشخيصهم للاسف بأورام غير حميدة، وتم التدخل الجراحي واستئصال الورم، ومنهم من يصل خطورته الى بتر طرف الاصبع لاستئصال الورم بأكمله، ولذلك التشخيص مهم وضروري لأمراض الأظافر، علما أن بعض الأمراض كالحزاز مثلا اذا تم تأخير علاجه، يؤدي الى حدوث ندبات وتشوه دائم في الأظافر.



‏‎لون الأظافر



‏ما اسباب تغير لون الأظافر؟



٭ الاسباب عديدة حسب طبيعة لون الأظافر، فاذا كانت الصبغة داكنة أو سوداء بخطوط طولية غالبا ما تحدث من مصنع الظفر كالوحمات مثلا أو تكون ناتجة من احتكاك أو أمراض جينية وراثية أو اورام قد تكون حميدة أو غير حميدة.



‏‎ما الاجراءات الجراحية الشائعة للعلاج؟



٭ التدخل الجراحي حساس ودقيق في هذا المكان لأن الصبغة تأتي من مصنع الظفر، لذلك يتم عمل العمليات حسب حاجة المريض وحسب مكان الاصابة دون التعمق لتفادي تشوهات الأظافر ما بعد العملية.



مشاكل صحية



‏‎هل يمكن لأمراض الاظافر ان تكون بوابة لمشاكل صحية في الجسم؟



٭ نعم، الكثير من مشاكل الجسم قد يتم تشخيصها من طبيعة الأظافر، سواء نقص بنوع معين من الفيتامينات أو أمراض عضوية في الجسم.



هل هناك أمراض يصعب علاجها جراحيا؟



٭ الكثير من الأمراض لله الحمد تعالج جراحيا، وتعتبر حلا نهائيا لمشكلة الأظافر إذا استدعى التدخل الجراحي.



البديكير والمانكير



هل التردد على الصالونات وعمل «البديكير والمانكير» قد يسبب أمراض الأظافر، وما نصيحتك للنساء؟



٭ كثير من مشاكل الأظافر للأسف نرى لها ارتباط مباشر مع «البديكير والمانيكير» سواء أمراض لها ارتباط بالتهابات بالأظافر ومنطقة ما حول الأظافر، لأن الغالبية العظمى ممن يقوم بالعناية بالأظافر يقومون بإزالة طبقه من الجلد، والتي تكون حماية ربانية لنا من اي عامل من عوامل الالتهابات التي تؤثر على مصنع الظفر، لذلك طريقة عملها مهم وكذلك كثرتها تضر. كما ان هناك أمراضا معدية للاسف نراها بكثرة في حال كانت الادوات غير معقمة وغير نظيفة، سواء عدوى فيروسية مثل «الثآليل»، وهي عدوى مزعجة وتحتاج إلى جلسات علاجية للتعافي، أو فطريات تؤثر على شكل الأظافر، وقد تكون مصدر عدوى للأظافر المتبقية أو عدوى بكتيرية مؤلمة تحتاج احيانا الى تدخل جراحي.



الأظافر الاصطناعية



ظهرت مؤخرا موضة الأظافر الاصطناعية من خلال وضع قطع فوق الأظافر لتزيينها، هل هذا يضر بصحة الأظافر؟



٭ نعم، لاسف نراها بكثرة، الأظافر جزء من الجسم لذلك اي شيء اضافي خارجي يغرس على الظفر يؤثر على صحة الظفر، ومنهم من يضع مثل الأظافر الاصطناعية وتترك لأيام ومنهم من يتركها لأسابيع وأشهر، مما يسبب التهابات حادة بالأظافر يصعب علاجها في بعض الاحيان.



هل هناك نسبة لأمراض الأظافر في الكويت أو نسبة حدوثها عالميا؟



٭ أمراض الأظافر تعتبر جزءا من أمراض الجلد، وتحتل تقريبا 10% من أمراض الجلدية، وهي من الأمراض الشائعة، لكن للأسف لا يتم الحديث عنها بكثرة.



تخصص دقيق



أكد د.فيصل السبيعي أن أمراض الأظافر تعتبر جزءا من أمراض الجلدية، وتعتبر تخصصا دقيقا ونادرا، لذلك حرصت خلال فترة الزمالة على التخصص في شيء مفيد للمرضى ويلبي احتياجاتهم لصعوبة أمراض الأظافر وندرتها في بعض الاحيان، خصوصا عند الاطفال.



جفاف الأظافر



أفاد د.فيصل السبيعي بأن الأظافر جزء حساس من اجزاء الجسم، لذلك ما يحصل على الجلد من جفاف والتهابات يحصل على الأظافر وهو ليس بمعزل عن الجلد، داعيا الى الحرص، خصوصا في فترة الشتاء والبرد، على ترطيب اليدين مع الأظافر باستمرار وخصوصا بعد أي غسيل بالماء لتجنب جفاف الأظافر وتكسرها.