أطلقت جمعية المهندسين الكويتية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرحلة من التعاون بينهما من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، حيث أقام مركز التدريب والتطوير بالجمعية بمقر الهيئة دورة خاصة للمهندسين والمهندسات فيها بعنوان «إعداد وإدارة المناقصات والعقود».



وشارك في الدورة نحو 20 مهندسا ومهندسة وقدمتها أستاذة الهندسة المدنية بجامعة الكويت د.هنوف الحميدي.



وفي ختام الدورة، قامت عضو لجنة المركز م.نورة السليمان بتقديم شهادات الحضور للمشاركين في الهيئة كما قامت بتكريم د.الحميدي.



يذكر أن هذا البرنامج التدريبي باكورة للتعاون بين الهيئة والجمعية والتي تشهد انطلاقة جديدة في إطار الجهود المشتركة لإعداد الكوادر الوطنية وتلبية احتياجات الهيئة لتعزيز دورها في خدمة الدولة والمجتمع.