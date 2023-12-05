تجسيدا لربط المعلومات النظرية بالجوانب العملية نظم قسم اللغة العربية في مدرسة أم هاني الابتدائية ورشة عمل فنية بعنوان «استراتيجيات التعليم وطرق تدريسها»، وذلك لدعم العملية التربوية وتبسيط إيصال المعلومات للمتعلمين عبر استخدام الوسائط المساعدة والمحببة إلى قلوب الناشئة وبما يجعل من عملية التعلم شيئا محببا إلى نفوسهم.



وقامت معلمات اللغة العربية في المدرسة بعرض بعض الاستراتيجيات التي يتم عمل بها داخل الصفوف في سبيل توصيل المعلومات وتبسيطها على التلاميذ وبما يحقق الأهداف التعليمية والتربوية من المادة الدراسية، ككتابة الهمزة بأنواعها وقواعدها وكذلك قواعد النحو والخط العربي والحركات والمهارات وغيرها. وكانت الورشة بحضور التوجيه الفني متمثلا بالموجهة الفنية للغة العربية سعاد الرشيدي، ومديرة المدرسة عجايب المطيري، والمديرة المساعدة مرفت منير، وعدد من الزوار الذين حضروا من عدد من مدارس منطقة الفروانية التعليمية، حيث تفاعل الحضور مع الورشة وتمت الإجابة عن بعض التساؤلات في أجواء تربوية إيجابية، واختتمت الورشة بتوجيه الشكر لكل من بذل جهدا في سبيل إنجاح هذا العمل التربوي.