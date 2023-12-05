بداح العنزي



أوضح مدير عام البلدية م.سعود الدبوس أنه يجري حاليا اختيار الفائز بعقد الممارسة لإعداد الدراسات الاستشارية لمشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت.



وقال م.الدبوس في رده على كتاب محافظ العاصمة علي الأصفر بشأن بعض التوصيات والملاحظات المتعلقة بالمشكلات التي تعاني منها المحافظة والمناطق التابعة لها والمرسل من إدارة الإنشاءات بالبلدية أن إدارة الانشاءات قامت بتوقيع عقد «ممارسة اعمال انشائية صغيرة متفرقة في المقابر»، وذلك لتنفيذ اعمال انشائية مدنية وكهربائية وميكانيك وأعمال اطفاء وتكييف وأعمال الري والزراعة في جميع مقابر دولة الكويت. كذلك جار مخاطبة الجهات الرقابية لطرح عقد «ممارسة» مناقصة اعمال انشائية صغيرة متفرقة في المقابر»، وذلك لتنفيذ اعمال انشائية مدنية وكهربائية وميكانيك وأعمال اطفاء وتكييف وأعمال الري والزراعة في جميع مقابر دولة الكويت. وأشار الى ان ادارة الإنشاءات لديها عدة مشاريع تتعلق بأعمال تجميلية وإنشائية صغيرة متفرقة وصيانة في محافظة العاصمة وهي كالتالي:



٭ مناقصة تجميل وأعمال انشائية وصيانة للشواطئ العامة التابعة لبلدية الكويت وأن المشروع عبارة عن تجميل وأعمال انشائية وصيانة للشواطئ العامة في دولة الكويت في جميع المحافظات ويهدف المشروع الى تجميل الشواطئ والمحافظة عليها وإضافة منشآت صغيرة مثل دورات مياه وعناصر تجميلية مثل (نوافير مائية، اعمدة تجميلية، ارضيات، العاب اطفال، ملاعب رياضية وزراعة) وجميع ما يلزم حسب حاجة وطبيعة المكان والموقع.



٭ مناقصة اعمال تطوير وتجميل الساحات والأسواق العامة داخل مدينة الكويت، حيث إن المشروع عبارة عن اعمال تجميل وتطوير الساحات والميادين والأسواق التابعة للبلدية التي تقع في مدينة الكويت، ويهدف المشروع الى تجميل وتطوير المرافق والمحافظة عليها وإضافة منشآت صغيرة مثل اكشاك ودورات مياه وعناصر تجميلية مثل (نوافير مائية، اعمدة الانارة تجميلية، ارضيات الجرانيت، العاب اطفال، شاشات الكترونية) وجميع ما يلزم حسب حاجة وطبيعة المكان.



٭ مناقصة تشغيل وصيانة وإصلاح الخدمات الفنية في الاسواق والساحات والشواطئ بدولة الكويت، حيث ان المشروع عبارة عن تشغيل وصيانة وإصلاح الخدمات الفنية في الاسواق والساحات والشواطئ في دولة الكويت وتشمل الاعمال (الكهربائية - الميكانيكية - الصحية - الحدادة - النجارة - الالمنيوم - الزراعة - الري).



٭ مناقصة تجميل الساحات والأسواق بمحافظتي العاصمة وحولي والمشروع عبارة عن اعمال تجميل وتطوير الساحات والميادين والأسواق التابعة للبلدية التي تقع في محافظتي العاصمة وحولي، ويهدف المشروع الى خلق اماكن جديدة وتطوير وصيانة الموجود منها وذلك من خلال توفير بعض العناصر مثل (نوافير مائية، اعمدة الانارة، ارضيات الجرانيت، العاب اطفال) وجميع ما يلزم حسب حاجة وطبيعة المكان.



وأضاف: جار اختيار الفائز بعقد «ممارسة اعداد الدراسات الاستشارية لمشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت»، ويقع المشروع في محافظة العاصمة وتحديدا مدينة الكويت والممتدة حدودها من حدود الدائري الأول (الدائري الأول ليس ضمن حدود المشروع).



لافتا الى ان المشروع يهدف الى اعداد الدراسات الخاصة بتطوير خدمات المدينة والدليل التصميمي لتجميل مدينة الكويت وخطة استراتيجية لتجميل مدينة الكويت، وعمل تصاميم تنفيذية تشتمل ولا تقتصر على تصميم مسارات المشاة والساحات الحضرية والحدائق العامة والمرافق العامة وغيرها من المقترحات التي يقدمها الاستشاري وتوافق عليها البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفق القوانين واللوائح والتعاميم والقرارات المتبعة في هذا الشأن.