أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة تكثيف حملاتها التفتيشية لرصد وازالة مخالفات لائحتي النظافة واشغالات الطرق البلدية في جميع المحافظات بناء على توجيهات مدير عام البلدية م.سعود الدبوس تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الرقابية لتطبيق قوانين البلدية.



واوضحت أن إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الاحمدي نفذت حملة واسعة عدة في صناعية الاحمدي أول من أمس لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام ومنع رمي النفايات خارج الحاويات.



وفي هذا السياق، قال مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة الأحمدي نواف المطيري إن الهدف من تكثيف الحملات الميدانية رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وبين ان حصيلة الجولة 10 مخالفات لاشتراطات البلدية ورفع 17 سيارة مهملة وسكراب، مشيرا إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.