بداح العنزي



أوصت لجنة الأحمدي خلال اجتماعها أمس برئاسة نصار العازمي بالموافقة على طلب وزارة العدل تجديد قرار المجلس البلدي بشأن إعادة تخصيص موقع لمحكمة الأسرة بمحافظة الأحمدي العقيلة قطعة 6.



وأوضح تقرير مدير عام البلدية م.سعود الدبوس أن العقار يقع ضمن منطقة العقيلة القطعة 6 - المناطق المخصصة للمباني الحكومية بالمركز الإداري والتجاري بالفنطاس سابقا، كما أن موقع محكمة الأسرة سبق أن صدر قرار المجلس البلدي 2008/06/22 يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة العدل بتخصيص موقع لمحكمة الأسرة ضمن محافظة الأحمدي بالمناطق المخصصة للمباني الحكومية بالمركز الإداري والتجاري بالفنطاس بمساحة 5000م2 مع تخصيص مواقف سيارات بمساحة 5000م2 مع شريطة الآتي: الحصول على موافقة جهات الخدمات الحكومية قبل التنفيذ، وأن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ صدور تسلم الموقع، ويتم تسليم الموقع لوزارة العدل وبمراجعة قرار المجلس البلدي يتضح أن الموافقة الواردة في نص القرار جاءت مشروطة بتنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور محضر تسلم الموقع ثم صدر قرار المجلس البلدي في 2010/06/28 الذي نص على الموافقة على تحديد المدة الزمنية للمواقع المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية ثلاث سنوات من تاريخ تسلم الموقع، هذا القرار تم تعديله بموجب قرار المجلس البلدي في 2011/03/21 الذي نص على تعديل القرار الخاص بتحديد مدة سريان قرر التخصيص للمواقع المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية لتصبح أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات، والذي تم تعديله في 2013/09/03 الذي نص على الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي بحيث تصبح المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية 6 سنوات من تاريخ تسلم الموقع بدلا من 4 سنوات، مما سبق تبين أن مدة سريان قرار تخصيص موقع محكمة الأسرة تعتبر منتهية استنادا الى قرارات المجلس البلدي وعليه يجب إعادة تخصيص الموقع. وتضمن الرأي الفني الموافقة على طلب وزارة العدل إعادة تخصيص موقع لمحكمة الأسرة ضمن محافظة الأحمدي منطقة العقيلة القطعة 6 - المناطق المخصصة للمباني الحكومية بالمركز الإداري والتجاري بالفنطاس سابقا بمساحة 5000م2 مع تخصيص مواقف سيارات بمساحة 5000م2 شريطة الآتي:



٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.



٭ أن يتم التنفيذ خلال 6 سنوات من تاريخ إعادة تسلم الموقع.



وقال العازمي إن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 9 أحواض فقط و5 قنوات مائية و4 وصلات ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار بين منطقة الوفرة وبين منطقة قردان والحفيرة والفوار الحماية منطقة الخيران.



وأضاف أن اللجنة وافقت علي طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة مسجد ومواقف سيارات مبارك عبدالله الدبوس في منطقة الفحيحيل قطاع 12.



من جانب آخر، أوصت لجنة مبارك الكبير خلال اجتماعها برئاسة نصار العازمي بالموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل شكل وأبعاد موقع خزان لتجميع مياه الأمطار بمساحة 7898.5م2 مع تخصيص مسار ربط الخزان في منطقة صباح السالم قطعة 3 بمحافظة مبارك الكبير.



وذكر أن اللجنة أحالت طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق 1 إلى اللجنة الفنية.

















