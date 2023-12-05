شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس على تماسك في مؤشراتها على الرغم من تباين أداء المؤشرات بصورة طفيفة، بعدما أغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع 0.06% ووصل إلى 6636.64 نقطة وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.52% ليصل إلى 5477.03 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول 0.06% ليسجل 7259.36 نقطة.



وبلغ حجم السيولة المتداولة خلال الجلسة 42.12 مليون دينار، وشهدت تداولات على 114 سهما، ارتفع منها 48 سهما فيما انخفض 46 سهما وبقى 20 سهما دون تغيير، وجاء تماسك الأداء مدفوعا بصورة رئيسية من التداولات على أسهم السوق الرئيسي الذي يشهد ارتفاعا مستمرا في معدلات السيولة منذ عدة أسابيع مدفوعا بالتداولات النشطة على مجموعة منتقاه من الأسهم. وبلغ حجم السيولة في السوق الرئيسي 16.54 مليون دينار خلال جلسة تداولات أمس، وهو معدل يزيد على ضعف المتوسط العام للتداول على هذا المؤشر خلال الأشهر الماضية، فيما شهدت جلسة أمس تداول 83 سهما في السوق الرئيسي سجل 34 منها ارتفاعا وانخفض 34 سهما أخرى، فيما بقي 15 سهما دون تغير.



يأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط طفيفة من السوق الأول الذي شهد ضغوطا بيعية على أسهم المجموعة المصرفية والتي سجلت تراجعات ملحوظة غاب عنها المحفزات الفنية المتمثلة في الأرباح التاريخية التي حققها القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الحالي. وبلغ حجم السيولة المتداولة في السوق الأول 25.57 مليون دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 31 سهما سجل 14 منها ارتفاعا وانخفض 12 أخرى وبقى 5 أسهم دون تغير في أسعارها. وأظهرت قائمة الأسهم التي استحوذت على أعلى معدلات السيولة خلال الجلسة تصدر سهم ايفا الذي حل بالمرتبة الأولى بسيولة بلغت 4.18 ملايين دينار، يليه سهم زين ثانيا بسيولة بلغت 3.68 ملايين دينار، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم بيتك بـ 3.33 ملايين دينار، بينما حل في المرتبة الرابعة سهم «عقارات الكويت» بنحو 2.46 مليون دينار، وجاء خامسا سهم أرزان بـ 2.34 مليون دينار. وحققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب بنحو 15.4 مليون دينار، لتبلغ القيمة الرأسمالية للسوق 39.28 مليار دينار في ختام جلسة أمس مقارنة مع 39.26 مليار دينار في جلسة يوم الأحد الماضي.