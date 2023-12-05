«البترول الوطنية» تدير حالياً 66 محطة وقود.. و148 محطة بحلول 2028 و229 في 2040



أحمد مغربي



تحقيقاً للهدف الاستراتيجي الخاص بتوفير محطات تجزئة تتماشى مع الاحتياجات المحلية، فإن مؤسسة البترول الكويتية تعمل من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية على بناء عدد 181 محطة تعبئة وقود إضافية حتى عام 2040 على أن يتم بناؤها على عدة مراحل تتضمن تسع مجموعات، حيث سيتم تنفيذ بناء عدد 100 محطة جديدة حتى عام 2028 ضمن خمس مجموعات، وتجدر الإشارة إلى أن محطات تعبئة الوقود الجديدة تستخدم تكنولوجيا متطورة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، علما بأنه تم تشغيل 18 محطة تجزئة/ تعبئة وقود ضمن المجموعة الأولى، وعليه بلغ إجمالي عدد محطات تعبئة الوقود 66 محطة (61 محطة دائمة والخمس الباقية تعمل بصورة متنقلة).



ووفقا لبيانات حصلت عليها «الأنباء»، فإن عدد محطات الوقود في الوقت الحالي يبلغ 66 محطة، وبحلول عام 2028 سيصل إلى 148 محطة وبحلول عام 2040 سيبلغ 229 محطة وقود.



أما عدد محطات الوقود المملوكة للقطاع الخاص المحلي فيبلغ 42 محطة لشركة السور للوقود و43 محطة لشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود.



وفيما يخص كميات المنتجات المبيعة في السوق المحلي، فقد ارتفعت مبيعات السوق المحلي للسنة المالية 2022/2023 بشكل عام عن العام المالي السابق، فقد بلغت 4.89 مليارات ليتر من الجازولين مقارنة بـ 4.46 مليارات ليتر خلال العام 2021/2022. أما مبيعات الكيروسين فقد بلغت خلال العام 2022/2023 نحو 172 مليون ليتر مقارنة بـ 177 مليون ليتر خلال السنة المالية 2021/2022، أما زيت الغاز فقد بلغت مبيعاته 2.55 مليار ليتر خلال 2022/2023 مقارنة بملياري ليتر خلال 2021/2022. كما توضح البيانات تفاصيل مبيعات وقود السيارات في السوق المحلي بأنواعه الثلاثة من خلال محطات التجزئة المحلية خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالمبيعات خلال العام السابق، حيث ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 10% إلى 4.891 ملايين ليتر في العام المالي، موزعة على 1.8 مليار ليتر للبنزين الخصوصي، و3 مليارات ليتر للبنزين الممتاز و40 مليون ليتر للبنزين ألترا.