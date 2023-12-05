سجلت أسعار الذهب رقما قياسيا جديدا خلال تعاملات الأمس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث لامست الأسعار الفورية 2100 دولار.



وقال محللون إن أسعار الذهب في طريقها للوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة العام المقبل وقد تظل فوق مستويات 2000 دولار، مستشهدين بعدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.



وارتفعت أسعار «المعدن الأصفر» لشهرين متتاليين مع تعزيز الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين قدمت توقعات خفض أسعار الفائدة المزيد من الدعم، ويميل الذهب إلى الأداء الجيد خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي بسبب مكانته كمخزن موثوق للقيمة.



وقال رئيس استراتيجية الأسواق وأبحاث الاقتصاد العالمي والأسواق في UOB هينغ كون هاو «إن التراجع المتوقع في كل من الدولار وأسعار الفائدة خلال عام 2024 هو المحرك الإيجابي الرئيسي للذهب»، وتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2200 دولار بنهاية عام 2024.



وارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي جديد عند 2110.8 دولارات للأونصة أمس قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها.



ويتوقع رئيس استراتيجيات السلع في شركة TD Securities بارت ميليك أن يبلغ متوسط أسعار الذهب 2100 دولار في الربع الثاني من عام 2024، حيث تعمل مشتريات البنوك المركزية القوية كمحفز رئيسي في تعزيز الأسعار.



ووفقا لدراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي، فإن 24% من جميع البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة، مع تزايد تشاؤمها بشأن الدولار كأصل احتياطي، وقال ميليك «هذا يعني احتمال زيادة الطلب من القطاع الرسمي في السنوات المقبلة».



وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره المستمر لرفع أسعار الفائدة في مارس 2022 مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما، مما قلل من جاذبية الذهب. ويضر ارتفاع أسعار الفائدة بالطلب على الذهب، الذي لا يدفع أي فائدة، حيث تصبح الأصول مثل السندات أكثر ربحية بسبب ارتفاع عوائدها.



وفي 29 نوفمبر، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يتصور تخفيف السياسة إذا استمرت بيانات التضخم في التراجع خلال الأشهر الثلاثة إلى الخمسة المقبلة، مما دفع المحللين إلى توقع ارتفاع أسعار الذهب.