توقع المسؤولون التنفيذيون في صناعة العملات المشفرة أن يكون ارتفاع «بيتكوين» الأخير، هو بداية موجة صاعدة جديدة تدفع العملة المشفرة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024 فوق 100 ألف دولار، حيث ارتفعت عملة بيتكوين بأكثر من 120% هذا العام، مع تفاؤل الكثيرين بشأن استمرار الارتفاع حتى عام 2024. ويبدو أن 2023 كان عاما للاستعداد للسباق الصعودي الذي لم يأت بعد، وفقا لما قاله باسكال غوتييه، الرئيس التنفيذي لشركة «ليدغر». وأضاف في مقابلة مع شبكة «CNBC» الأسبوع الماضي: «لكن المشاعر متفائلة للغاية لعامي 2024 و25».



وقد تم تسجيل آخر ارتفاع قياسي للعملة الرقمية عند 69 ألف دولار تقريبا في نوفمبر 2021.



ومنذ ذلك الحين، تعرضت صناعة العملات المشفرة لسلسلة من المشكلات بدءا من انهيار العملات والمشاريع وحتى حالات الإفلاس والمحاكمات الجنائية. كما انهارت FTX، التي كانت ذات يوم واحدة من أكبر البورصات في العالم، مع مواجهة مؤسسها سام بانكمان فرايد لأكثر من 100 عام في السجن بعد إدانته بسبع تهم تتعلق بالاحتيال الإجرامي.



فور انتهاء المضاربة



وفي الوقت نفسه، أقر رئيس «بينانس»، تشانغ بينغ تشاو، بالذنب في التهم الجنائية واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليارات دولار مع وزارة العدل الأميركية.



يرى الكثيرون في الصناعة أن الحالتين تنتهيان كخط يتم رسمه تحت المشكلات التي ابتليت بها سوق العملات المشفرة. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة Lightspark، ديفيد ماركوس: «أعتقد أنه بمجرد الانتهاء من مرحلة المضاربة، يمكنك الحصول على بناة حقيقيين يركزون على التكنولوجيا والمشكلات التي يمكن حلها في العالم»، «بدلا من مجرد امتلاك كازينو رقمي عملاق للناس للتداول».



ويعمل ماركوس، الرئيس السابق لمشروع عملة ديم المستقرة الفاشلة التابع لفيسبوك، الآن على التكنولوجيا لتحسين عملة بيتكوين كشبكة مدفوعات. والآن بعد أن انتهت هذه القضايا، يركز المستثمرون على ما تعتبره الصناعة تطورات إيجابية. الأول هو الإثارة المتزايدة بشأن إمكانية الموافقة قريبا على صندوق تداول بيتكوين، أو ETF. قد يؤدي ذلك إلى جذب مستثمرين تقليديين أكبر حجما ممن لم يرغبوا في السابق في التعامل مع العملات المشفرة.



ماذا يعني تنصيف بيتكوين؟



وقال غوتييه: «أعتقد أن ما يعنيه تأسيس صندوق ETF حقا هو أن عملة بيتكوين أصبحت سائدة، وهذا ما كان الناس ينتظرونه». والتطور الثاني هو تنصيف بيتكوين، والذي يحدث كل 4 سنوات ومن المقرر إجراؤه في مايو 2024. يحدث التنصيف عندما يرى القائمون بالتعدين، وهم الكيانات التي تدعم شبكة بيتكوين، مكافآت عملهم تنخفض إلى النصف. وهذا يحافظ على الحد الأقصى للمعروض من عملة بيتكوين - والتي لن يكون هناك سوى 21 مليون قطعة نقدية - وغالبا ما يكون عاملا وراء الارتفاع الجديد.



من جانبه، قال نائب رئيس الأسواق الدولية في بورصة العملات المشفرة CoinDCX، فيجاي أيار: «يتوقع عدد من المشاركين في السوق ارتفاعا في بعض الوقت بعد التنصيف، ولكن نظرا لأخبار إطلاق صناديق مؤشرات متداولة على العملة المشفرة، فمن الممكن جدا أن نشهد ارتفاعا قبل ذلك مما يترك معظم المستثمرين على الهامش». وقال إن ذلك قد يتسبب في ارتفاع كبير في السعر.



بيتكوين بسعر 100 ألف دولار!



وكانت هناك بالفعل بعض الدعوات الجريئة لعملة بيتكوين في عام 2024، حيث بدأ الأمر مع ستاندرد تشارترد الأسبوع الماضي الذي كرر دعوة السعر في أبريل بأن عملة بيتكوين ستصل إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024. وقال البنك إن هذا سيكون مدفوعا بموافقات العديد من صناديق الاستثمار المتداولة.



وهذا يعني ارتفاعا بنسبة 160% تقريبا عن سعر يوم الجمعة البالغ حوالي 38413 دولارا، وفقا لبيانات CoinDesk.



وأصدرت Matrixport، التي تعتبر نفسها شركة خدمات مالية مشفرة، مذكرة الأسبوع الماضي تتوقع أن يصل سعر بيتكوين إلى 63.140 دولارا بحلول أبريل 2024 ويقفز إلى 125 ألف دولار بحلول نهاية العام المقبل. وكتبت ماتريكسبورت في تقريرها: «استنادا إلى نموذج التضخم لدينا، من المتوقع أن تظل البيئة الكلية بمنزلة رياح داعمة قوية للعملات المشفرة». «من المتوقع حدوث انخفاض آخر في التضخم، مما يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء على الأرجح في تخفيضات أسعار الفائدة».