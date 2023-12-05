عندما سقطت قنابل على منزلها في غزة، كانت الهام ماجد تصلي. انتشلت حية من تحت الانقاض بعد ساعات طويلة لتعرف أن ولديها قتلا في القصف وهي تحاول الآن في مصر تعلم المشي مجددا.



أصيبت هذه الفلسطينية البالغة 42 عاما، في 31 اكتوبر في جباليا بشمال قطاع غزة.



في مستشفى ناصر بوسط القاهرة، تروي هذه السيدة لوكالة فرانس برس «فجأة، شعرت بأن البناية تنهار، سقطت ثلاثة طوابق فوقي».



وتضيف «بعد أربع ساعات ونصف ساعة»، وجدها زوجها مصادفة لأن إصبعها كانت ظاهرة من بين أنقاض منزل العائلة المنهار. وتؤكد أنه عندما عثر عليها «كنت بالكاد قادرة على التنفس وكنت على حافة الموت».



أما ابنتها ذات الـ 15 ربيعا فقتلت على الفور. وانتشلت جثة ابنها الذي كان في السابعة عشرة من تحت الأنقاض بعد عشرة أيام وكانت قد تحللت.



ومنذ ذلك الوقت لا تكف عن مشاهدة صور ومقاطع فيديو له بشكل متكرر على هاتفها المحمول وتعرضها كذلك على كل من يزورها.



قتل 17 شخصا من أسرتها من أصل 50 كانوا يعيشون في المنزل الذي انهار جراء القصف الاسرائيلي.



وتقول «أصبت بشظايا في أماكن عدة منها في الكبد والساق كما أن ضلوعي وفكي كسرت، لكن الأهم انني حتى الآن لا أستطيع المشي».



في الغرفة النظيفة المعقمة داخل مستشفى ناصر، بعيدا عن القصف والفوضى في غزة الواقعة على بعد ست ساعات ونصف الساعة بالسيارة، يعالج يوسف البالغ 13 سنة والذي لايزال وجهه متورما بعض الشيء.



من ساقه اليسرى المغطاة بدماء جفت، تخرج القطع المعدنية التي ركبت لتثبيت العظام فيما عيناه تنظران في الفراغ. أصيب يوسف في قصف منزله المكون من أربعة طوابق في مخيم الشاطئ، بحسب شقيقه الأكبر الذي عثر عليه تحت الانقاض «في حالة صدمة كاملة».



على بعد بضعة أمتار، في غرفة أخرى تعالج لبنى الشافعي (36 سنة) «من جرح في الرقبة».



وتقول تلك الأم «في 23 اكتوبر دمر منزلنا في وسط مدينة غزة فقتل ابني وأصيب زوجي». ونقلت هذه الفلسطينية الى مصر قبل ثلاثة أسابيع. منذ مطلع نوفمبر، استقبلت مصر الكثير من الجرحى والمرضى الفلسطينيين لمعالجتهم في مستشفياتها.



وتقول الأمم المتحدة «لم يعد من الممكن اجراء عمليات جراحية في أي مستشفى في شمال غزة» بعدما تعرض الكثير منها لهجمات اسرائيلية. أما المستشفيات الـ12 التي لاتزال تقدم خدمات طبية في جنوب قطاع غزة «فتعمل شكل جزئي».



اضافة الى مصر، استقبلت الامارات وتونس كذلك اطفالا نقلوا من غزة لتقديم خدمات طبية عاجلة إليهم.



وأرسلت فرنسا وإيطاليا من جهتهما سفينتين الى مصر تقدمان خدمات استشفائية، لم تستقبلا حتى الآن سوى القليل من الجرحى الذين بلغ عددهم 41 ألفا في غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. هؤلاء الجرحى صاروا اليوم في أمان بعيدا عن الحرب المحتدمة، وظل معظم أفراد عائلات الجرحى الذين نقلوا الى مستشفى ناصر المصري، في غزة.



وتقول الهام ماجد بأسى «لقد فقدنا كل شيء، أطفالنا ومنازلنا ووافقنا على نقلنا لتلقي العلاج ولكننا لا نعرف ماذا سيحدث لعائلاتنا».