توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة المحاصر الذي وسع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في اتجاهه، رغم وجود مئات آلاف المدنيين الذين امتثلوا لطلبه وغادروا مناطق شمال القطاع اليه باعتباره منطقة آمنة، وسط تصاعد المخاوف من تمدد النزاع في المنطقة.



وذكر شهود لوكالة فرانس برس أن عشرات الدبابات وناقلات الجنود والجرافات العسكرية الإسرائيلية توغلت في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.



وقال أمين أبو هولي، وهو من سكان القرارة إن «الدبابات وناقلات الجند والجرافات العسكرية توغلت حوالي ألفي متر في بلدة القرارة»، موضحا أن الدبابات دخلت «من بوابة كيسوفيم العسكرية الإسرائيلية وتمركزت في منطقة أبو هولي غرب طريق صلاح الدين» الذي يصل بين شمال القطاع وجنوبه.



مخيم مؤقت



وقال معاذ محمد الذي يسكن البلدة ايضا «هربنا أنا وزوجتي وأطفالي الثلاثة وأبي وأمي. الدبابات الآن تتواجد على جانبي طريق صلاح الدين وتغلقه بالكامل على مفترق المطاحن بين دير البلح وخان يونس، وتطلق قذائف والرصاص باتجاه أي سيارة أو أي مواطن يتحرك بالمنطقة».



ومع التوغل الجديد في الجنوب، أمرت إسرائيل سكان مناطق شاسعة من مدينة خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع بالمغادرة، ما دفع السكان اليائسين إلى الفرار حتى وسط سقوط القذائف على مناطق لاتزال توصف بأنها آمنة.



وكثيرون من أولئك هم أصلا نازحون من الشمال ومن مدينة غزة، وينام معظمهم في العراء بملاجئ مؤقتة، ليس معهم سوى متعلقات قليلة متبقية في أكياس بلاستيكية.



وقال أبو محمد لـ«رويترز» إن هذه هي المرة الثالثة التي يضطر فيها للفرار منذ أن ترك منزله في مدينة غزة في الشمال.



وأضاف ان الدبابات الإسرائيلية أطلقت القذائف من الشرق والشمال وكذلك من الغرب من السفن الحربية باتجاه البحر، وكانت حلقات النار من حول السكان وظل المنزل يهتز ويغطيه الضوء الأحمر من الانفجارات، مما تسبب في حالة من الذعر والرعب للكبار والصغار على حد سواء. وتساءل لماذا تم إخراج السكان من منازلهم في غزة إذا كانت هناك خطط لقتلهم هنا.



وأعلن البريغادير هشام إبراهيم قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي أن قوات المدرعات والقوات البرية الأخرى تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة.



وقال لراديو الجيش الإسرائيلي «الأهداف في الجزء الشمالي تم تحقيقها تقريبا... لقد بدأنا بتوسيع التحركات البرية لتشمل أجزاء أخرى من القطاع بهدف واحد: الإطاحة بحركة حماس».



وأكد الجيش الإسرائيلي أنه «يتصرف بقوة ضد حماس والمنظمات» الأخرى في قطاع غزة خصوصا في مدينة خان يونس الجنوبية.



وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي آدرعي عبر حسابه على منصة إكس أن «القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرق مدينة خان يونس».



وبحسب أدرعي فإن المحور تحول إلى «ساحة قتال ومن الخطورة بمكان الوصول إليه».



على الطرف المقابل، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها «قصفت تجمعات العدو الإسرائيلي في محور أبو هولي بقذائف الهاون، كما قصفت موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية».



وأكد أن «مجاهدينا خاضوا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التوغل بحي الشيخ رضوان» وانهم استهدفوا عددا من الآليات العسكرية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.



بدورها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس إنها استهدفت قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى شرق بيت لاهيا بقذيفة «تي جي بي» المضاد للتحصينات.



وأضافت الكتائب في بيان منفصل أنها استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة «الياسين 105».



ومع التوغل الجديد وارتفاع وتيرة القصف والغارات، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان «ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع» فيما وصلت حصيلة الجرحى إلى 42 ألفا. وأوضحت الوزارة أن 70% من «ضحايا العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال».



بموازاة ذلك، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص داخل غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، ما يمثل أكثر من 80% من سكان القطاع المقدرين بـ 2.4 مليون.



هذا، وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، ارتفاع عدد «الشهداء إلى 15899 فيما وصلت حصيلة الجرحى إلى 42 ألفا». وأوضحت الوزارة أن 70% من «ضحايا العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال».



وأسفرت غارة على مدخل مستشفى كمال عدوان في شمال مدينة غزة أمس عن سقوط عدد من القتلى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



كما طال القصف، خان يونس ورفح في الجنوب، ومنطقة دير البلح في الوسط، وغيرها من المناطق التي تسميها اسرائيل مناطق آمنة، وسقط العديد من القتلى والجرحى.



من جهتها، أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش أمس وصولها إلى قطاع غزة، محذرة من أن معاناة السكان في القطاع الفلسطيني «لا تطاق».



وأكدت سبولياريتش عبر منصة «اكس»، «أكرر دعوتنا العاجلة لحماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب ولدخول المساعدات من دون عوائق»، مؤكدة «يجب إطلاق سراح الرهائن والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم بأمان».