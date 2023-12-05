القاهرة - خديجة حمودة



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، امس افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي بعنوان «الإرادة والتحدي» من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، والذي تحدث عن مسيرة إنجازات القوات البحرية المصرية على مدى السنين، موضحا أن القوات البحرية ما كانت أن تصل إلى ما وصلت إليه من تنوع في القدرات وثراء في التخصصات إلا عبر الارتقاء بمعدلات الأداء، وكان للتصنيع الحربي المحلي والمشترك دور كبير في تعزيز القدرة التسليحية للقوات البحرية.



وأشار الفيلم إلى أن شركة ترسانة الإسكندرية، وهي إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع للقوات البحرية المصرية، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عهد محمد علي باشا، حققت عبر تاريخها قفزات صناعية ترقى إلى أعلى المستويات والمعدلات العالمية في بناء السفن التجارية والحربية.



ولفت إلى أن شركة ترسانة الإسكندرية سباقة في التصنيع الحربي المشترك، والتي كانت إحدى ثمارها تصنيع الفرقاطات البحرية «جوويند»، وذلك بالاشتراك مع الجانب الفرنسي، موضحا أن ترسانة الإسكندرية قامت أيضا عبر التصنيع المشترك مع ألمانيا بإنتاج الفرقاطات الشبحية «ميكو A200». وأضاف أن ترسانة الإسكندرية أتمت تصنيع وتجميع أول فرقاطة بحرية «ميكو A200»، وذلك بأيد وعقول مصرية 100%، موضحا أن طول الفرقاطة يبلغ 121 مترا، وعرضها 16.34 مترا، وقدرتها على الإبحار تقدر بـ 7200 ميل بحري، وتصل سرعتها القصوى إلى 27.5 عقدة، ولديها منظومات تسليح حديثة تمكنها لتنفيذ كل المهام القتالية وقت السلم والحرب ومكافحة كل التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح.



وأوضح الفيلم التسجيلي أن مصر استعادت مكانتها بين كبرى الدول المصنعة للسفن الحربية، وأصبح حكم التدشين والإبحار للفرقاطات المصرية واقعا، ليؤكد ذلك أن مصر قادمة بكل قوة تسابق الزمن وتكسر حاجز المستحيل لتحفظ مكانتها في مجال التصنيع الحربي بجودة عالمية بأيد وعقول مصرية.



عقب ذلك شهد الرئيس السيسي تدشين الفرقاطة المصرية «الجبار» طراز «ميكو A200»، التي تم تصنيعها في شركة ترسانة الإسكندرية بأيد مصرية بنسبة 100%، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).



تلا ذلك إلقاء قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة، كلمة أكد فيها أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالتصنيع المحلي للوحدات البحرية داخل ترسانات القوات البحرية المصرية، تم الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات طراز «جو ويند» بالتعاون مع الجانب الفرنسي.



عقب ذلك تسلم الرئيس السيسي من قائد القوات البحرية، درع الفرقاطة المصرية «الجبار».



ثم ألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة أكد فيها أن مصر كانت وما زالت نقطة التلاقي لكل شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتوائها واحتواء وتيرة الصراعات، لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة.



عقب ذلك تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض الدولي، يرافقه رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء.