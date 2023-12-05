تضاربت التقارير حول عزم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة «WFP» إنهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سورية في يناير المقبل، بسبب ما قيل انه نقص حاد في التمويل. فقد نقل موقع تلفزيون «سوريا» بيانا عبر فيه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن أسفه لإنهاء مساعداته الغذائية في يناير2024. وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي سيواصل فقط دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء البلاد من خلال تدخلات طارئة أصغر وموجهة أكثر. كما سيواصل برنامج الأغذية العالمي أيضا مساعدة الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات من خلال برامج التغذية، والأطفال في المدارس ومراكز التعلم من خلال برنامج الوجبات المدرسية، وكذلك الأسر الزراعية المدرجة في برنامج دعم سبل العيش، بالإضافة إلى ذلك، سيواصل البرنامج تدخلاته لدعم تعافي النظم الغذائية المحلية، مثل إعادة تأهيل أنظمة الري والمخابز.



في المقابل، نفى فريق «منسقو استجابة سوريا» توقف برنامج الأغذية العالمي WFP عن العمل في سورية. وقال في بيان: ننفي المعلومات التي تتحدث عن توقف عمل البرنامج في سورية في بداية العام المقبل، لكنه أوضح «أنه سيتم التخفيض بشكل كبير مع بداية دورة التمويل القادمة وهو التخفيض السابع منذ انطلاق عمل البرنامج في سورية والأكبر من نوعه».



وقال الفريق إن برنامج الغذاء العالمي يقوم بالاجتماع مع الشركاء المحليين لمناقشة الحلول الممكنة لتدارك الأزمة الغذائية الجديدة الناجمة عن عمليات التخفيض.



وأشار إلى انه تم التعهد بأكثر من ملياري دولار خلال دورة التمويل الحالية للبرنامج من خلال مؤتمرات المانحين، إلا أن البرنامج لم يحصل على أكثر من 30.8% من إجمالي التمويل المطلوب، الأمر الذي سبب عجزا كبيرا لدى البرنامج.



واستغرب «منسقو استجابة سوريا» عمليات التخفيض والإصرار عليها في ظل ماتعانيه المنطقة من ارتفاع كبير في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، دون الأخذ بالاعتبار حاجة المدنيين الملحة لتأمين الغذاء وخاصة مع فقدان الآلاف من المدنيين لمصادر الدخل.



وحذر مجددا من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية، وذلك نظرا للآثار السلبية المترتبة على قرارات التخفيض.