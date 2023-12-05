يحيى حميدان



أشاد رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم عقب الفوز الكبير على الكويت 3-0 في ختام منافسات الجولة الثامنة من دوري «زين» الممتاز.



وقال عاشور عقب اللقاء: «لاعبو الأخضر كانوا أبطالا والجميع بذل أقصى طاقته وأشكرهم على هذا المجهود، لكنني أحب أن أخص المدافع عيسى وليد بالإشادة لكونه يقدم كل ما يملك من طاقة، ودائما ما يكون نجما في مباريات العربي».



وبين أن مسألة رحيل أي من المحترفين الأجانب في الانتقالات مؤجلة لحين الاجتماع مع اللجنة الفنية والمدرب البوسني داركو نيستروفيتش لاتخاذ القرار المناسب.



وأشار عاشور إلى أن ابتعاد المدافع الجزائري سفيان بوشار عن الفريق العرباوي كان لظروفه العائلية التي أجبرته على السفر لبلاده، لكن هذه الظروف انتهت وسيتواجد في المرحلة المقبلة، ولا يوجد قرار حول رحيله في الانتقالات الشتوية.



وقدم عاشور مكافأة مالية قدرها 300 دينار لكل لاعب في العربي عقب الفوز على الكويت 3-0.



إلى ذلك، قررت إدارة نادي الكويت فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الصربي بوريس بونياك عقب المباراة مباشرة، وذلك بسبب تراجع نتائج «الأبيض» في الفترة الأخيرة. ودخلت إدارة الكويت في مفاوضات مع أحد المدربين الأجانب الذين سبق لهم تدريب «الأبيض» في السنوات الماضية لتسلم الإدارة الفنية للفريق الكويتاوي.