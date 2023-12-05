ناصر العنزي



تعاود فرق دوري زين للدرجة الممتازة منافساتها مرة أخرى، حيث تقام اليوم مباراتان في انطلاقة الجولة التاسعة، تجمع الأولى خيطان المتأخر في الترتيب بـ 5 نقاط في المركز قبل الأخير والجهراء صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة على ملعب محمد الحمد، وفي الثانية لن تكون مهمة القادسية الثالث بـ 16 نقطة، والمتطلع للانفراد بالصدارة، سهلة في مواجهة الشباب السابع بـ 11 نقطة على ملعب الثاني في مدينة الأحمدي.



وفي مباراة خيطان والجهراء، يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز بعدما فقدا نقاطا كثيرة وأصبحا مهددين بالهبوط، لذلك ستكون المنافسة شديدة بينهما لخطف النقاط الثلاث من أجل التقدم خطوة للمراكز الآمنة.



أما في مباراة القادسية والشباب، فإن الفرصة مواتية للأصفر لاعتلاء الصدارة مؤقتا بعدما قدم له العربي هدية ثمينة بتعطيل الكويت المتصدر والتغلب عليه بثلاثية مستحقة، حيث أصبحت المنافسة بينهم للوصول الى قمة ترتيب الفرق، والأصفر تعادل مع السالمية 1-1 في الجولة الماضية، غير أنه تخطى بعدها الفحيحيل بصعوبة وبركلات الترجيح في تمهيدي كأس سمو ولي العهد، كما أن مهمته اليوم ستكون صعبة، وعلى مدربه محمد إبراهيم معالجة أوجه القصور الدفاعية، أما الشباب فقد تحسن مستواه كثيرا وسجل نقاطا مستحقة في مبارياته الماضية.