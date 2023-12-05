القاهرة - محمد صلاح



رحل الفنان أشرف عبدالغفور عن عالمنا، امس الاول، عن عمر ناهز 81 سنة، إثر حادث تصادم بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، حيث تعرض لاصطدام قوي جعله يفقد التحكم بعجلة القيادة ويصطدم بالرصيف، ونقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لكنه فارق الحياة هناك متأثرا بإصابته، وشيعت جنازته امس، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة.



وانتقل فريق من النيابة العامة المصرية إلى منطقة أكتوبر لإجراء معاينة لمكان واقعة حادث التصادم، وتحفظت على 3 كاميرات، أظهرت تفاصيل الحادث، حيث تبين أن سيارة اصطدمت بسيارته، ما تسبب في تعرضه للإصابة هو وزوجته (ابنة عمه ووالدة النجمة ريهام عبدالغفور)، وأعلنت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على السائق المتسبب في حادث الوفاة، وجار التحقيق معه.



حصل الراحل اشرف عبدالغفور على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين في مصر من عام 2012 إلى عام 2015، وشهد المسرح أولى خطواته الفنية، وكانت البداية عام 1962 من خلال مسرحية «جلفدان هانم»، وآخر أعماله المسرحية دور «جلوستر» في مسرحية «الملك لير» عام 2008، بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبدالحليم وترجمة د.فاطمة موسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير، وهو متزوج من ابنة عمه، وله منها ثلاثة أبناء هم ريهام وتامر وريم، وجد لخمسة أحفاد أشرف، تامر، منة الله، محمد، عمرن (أولاد ريم)، ويوسف ابن ريهام.