أعلنت وزارة الداخلية ان رجال إدارة مباحث محافظة العاصمة وإدارة مكافحة جرائم المال تمكنوا من حل لغز الحريق العمد لإحدى مركبات المستشار سلطان بورسلي، بعد تمكنها من القبض على منفذي الحريق.



وأضافت الوزارة أنه تم تكثيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة وجمع الأدلة ومعرفة تحركات المتهمين وبالاستعانة برجال القوات الخاصة أسفر ذلك عن ضبط المتهمين بعد استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة المختصة.



وبينت الوزارة في بيان لها أن المتهمين من أرباب السوابق، وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية وذخيرة ومبالغ نقدية كانت بحوزتهم، وجار استكمال التحريات حول الواقعة وإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.