انخفضت درجات الحرارة في مناطق بسيبيريا إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، بينما اجتاحت عواصف ثلجية العاصمة الروسية موسكو مصحوبة بتساقط قياسي للثلوج مما تسبب في تعطيل رحلات جوية مع اجتياح الطقس الشتوي أنحاء روسيا.



وذكرت محطات الأرصاد بالمنطقة أن درجات الحرارة انخفضت في جمهورية ساخا، الواقعة شمال شرق سيبيريا وتضم مدينة ياكوتسك إحدى أبرد مدن العالم، دون 50 درجة مئوية تحت الصفر.



وأدت موجة البرد التي حدثت في فترة مبكرة عن المعتاد في «ساخا»، إلى انخفاض درجات الحرارة دون 50 درجة مئوية تحت الصفر في عدة مناطق بالجمهورية، وهي منطقة شاسعة تقل مساحتها قليلا عن الهند.



وفي العاصمة الروسية تسبب تساقط الثلوج الذي يعد من بين أكثر المرات التي يحدث فيها هذا القدر من تساقط الثلوج على الإطلاق، في تأخير الرحلات الجوية في بعض المطارات حيث غطت الثلوج الكثيفة مدارج الطائرات.