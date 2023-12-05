أطلق الأولمبياد الخاص الكويتي أمس السباق الأول للمشي والجري للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية بالتعاون مع نادي الطموح الرياضي للإعاقات الذهنية برعاية شركة زين ومشاركة 30 جهة ومؤسسة معنية بذوي الإعاقة الذهنية.



وقالت رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص هناء الزواوي على هامش المسابقة إن السباق جاء تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف ٤ ديسمبر من كل عام، إذ تسهم هذه الرياضة في تنمية مهاراتهم الذهنية وتطوير قدراتهم واستقطاب الطاقات المتميزة منهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية باسم البلاد.



وأوضحت أن المشاركين في السباق من جهات ومؤسسات ينقسمون إلى فئتين الأولى من عمر 15 إلى 25 سنة والثانية من 25 سنة فما فوق جميعهم يشتركون بمنافسة منظمة عبر جهاز يعمل على قياس المسافة والزمن وظهور النتائج من خلال الشاشة عرض تبين الفائزين والمميزين منهم.



وأكدت أن هذه السباقات والفعاليات المتنوعة تعد فرصة لاستقطاب الفئات الرياضية المتميزة وقياس مكامن القوة والتمكن لديهم بالإضافة إلى معرفة المجال الرياضي المخصص لها بمساعدة المدربين وأهل الاختصاص من المشاركين.



وأضافت أن «الأولمبياد الخاص» وضع خطة مسبقة لعام 2023-2024 تتضمن مشاركات دولية وعالمية منها المشاركة في بطولة الدمام لتأهيل الرياضيين القادة التي ستقام في 6 الجاري يعقبها مشاركة رياضيي ألعاب القوى بنادي الطموح في بطولة تنظمها اللجنة البارالمبية في سلطنة عمان.



من جهتها، قالت المدير الوطني للأولمبياد الخاص رحاب بورسلي إن هذا الاحتفاء لن يتوقف عند تنظيم المسابقة، بل يمتد ليشمل فعاليات ودورات على مدار العام، مبينة أنه سيتم تنظيم ورشة عملية بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لتمكين ذوي الإعاقة الذهنية عبر برنامج «سهولة القراءة والفهم» الذي تم اعتماده في الأمم المتحدة كإحدى اللغات التي تستخدم لإعانتهم.



ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم برنامج لتدريب وتأهيل الأطباء عبر برنامج «المجتمعات الصحية» والذي على ضوئه ستغادر مجموعة من الأطباء بتخصصات مختلفة إلى السعودية للحصول على ترخيص بمجال «الأولمبياد الخاص».



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «الطموح» جاسم النوري في تصريح مماثل إن الهدف من إقامة هذا السباق إبراز الدور المهم والأساسي لذوي الإعاقة الذهنية بالمجتمع إضافة إلى أهمية الرياضة في تطوير مهاراتهم وتحسين حالتهم الصحية. وأكد النوري سعى النادي الدائم لتنظيم الدورات والمسابقات المحلية التي تهدف إلى تأهيل وتدريب منتسبيه إلى جانب استضافة فعاليات دولية لتحسين الأداء الصحي والاجتماعي لهم، كذلك تقديم الرياضات المختلفة منها الجري وألعاب القوى وكورة السلة و«البولنق» والسباحة.



بدورها، أكدت الرئيس الفخري لنادي المعاقين الكويتي الشيخة شيخة العبدالله أن الكويت من الدول الرائدة في مجال احتضانها لذوي الإعاقة وتوفير كامل الحقوق والرعاية لهم.



وأشارت العبدالله إلى أنه بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة تم إقرار تعديلات على قانون الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 الذي يؤكد حرص الكويت على تحسين حياة ذوي الإعاقة وأسرهم.



وشارك في السباق لمسافة كيلومترين نحو 300 رياضي من 30 جهة ومؤسسة تعنى بتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة الذهنية وفاز بالمركز الأول لعمر 15 إلى 25 سنة من فئة البنات حنين المسباح ومن فئة الشباب عبدالله سالمين إضافة إلى فوز نورا الدوسري عن فئة البنات وحسن جابر عن فئة الشباب من عمر 25 فما فوق.















