

دبي - طلال بارا

من منطقة «ذي سلاب» في «حي دبي للتصميم»، وعلى خلفية أفق إمارة دبي الرائع، استقبلت النسخة الثالثة من مهرجان «رموز بورشه» التي أقيمت في 25 و26 نوفمبر الماضي، أكثر من 27 ألف شخص من عشاق «بورشه»، للاحتفال بمرور ‎75 عاما على إنتاج سيارات بورشه الرياضية، ومرور ‎60 عاما على طرح سيارة ‎911 توربو الشهيرة.



المهرجان شهد عرض سيارة باناميرا الجديدة كليا للمرة الأولى، إضافة إلى كشف النقاب عن سيارة ‎‎911 Turbo‎ من برنامج الطلب المخصص ‎«Sonderwunsch»‎ المستلهمة من أول سيارة ‎911 توربو يتم إطلاقها‏.



وقال د.مانفريد برونل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: أظهر عشاق بورشه شغفهم بعلامتنا التجارية وأثبت الحضور الكبير في مهرجان رموز بورشه قوة مجتمع بورشه في منطقتنا‏.



وأضاف: كانت النسخة الثالثة من المهرجان أكبر نسخة حتى الآن، ونود أن نشكر جميع المشاركين على حضورهم للمهرجان، لاسيما مالكي سيارات بورشه الذين عرضوا سياراتهم في المعرض، ونقدر دعمهم والتزامهم بعرض سياراتهم المفضلة لجمهور المهرجان‏.



واختتم بقوله: قدم مهرجان رموز بورشه لهذا العام مزيدا من الألوان والسيارات بمشاركة محبي علامتنا التجارية في أجواء حماسية لا مثيل لها، وإضافة إلى أنه أكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية في الشرق الأوسط، عزز المهرجان مكانته الراسخة ضمن أجندة فعاليات السيارات على مستوى العالم‏.



وشهد مهرجان رموز بورشه في العام الحالي العرض الإقليمي الأول لسيارتي ‎‎718 Spyder RS‎ وVision ‎‎357 Speedster‎، بالإضافة إلى سيارة ميشن ‎X‎ الفائقة الكهربائية بالكامل وسيارة ‎‎911 S/T‎ والعديد من السيارات من متحف بورشه‏.



واستمتع الجمهور بالفعاليات المميزة في مناطق المهرجان الثمانية: ‎60 عاما على إطلاق سيارة 911‏، وإسبورتس آرينا، وذا بيت آرينا وذا بوليفارد، وميشن ‎X‎ ومتحف شاحنات بورشه وآرت بيتش وسيارة باناميرا كيوب الجديدة‏.





مجسم 911 العملاق يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية



شهد أفق دبي في حي دبي للتصميم حدثا مهما في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم عرض مجسم لسيارة ‎911 كوبيه قابل للنفخ فوق منطقة رموز بورشه، وكان من الممكن رؤيته من مسافة كيلومترات‏.



وحقق المجـــسم باللون الأحمر الــزاهــــي الـــــذي تم وضعه في وسط منطـــقة المــــهرجان رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس «كــــأكبر مجــــسم سيارة قــابل للنفخ». ويبلغ طول المجـــسم ‎20 مترا وارتفاعه أكثر من ‎6 أمــتار وعرضه أكثر من ‎8 أمتار. وقد تم استلهام تصميم المجسم من الجيل الأول من سيارة ‎F-Series‎ ‎911 التي تم إنتاجها في الفترة بين عامي ‎1963 و1973‏.



وحضر ممثلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية المهرجان لمشاهدة العرض ولتسجيل مجسم السيارة «كأكبر مجسم سيارة قابل للنفخ في العالم»، ويعتبر دخول هذا المجسم السيارة موسوعة غينيس تكريما لتاريخ بورشه وإرثها العريق في عالم السيارات بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، بالإضافة إلى الاحتفاء بسيارة ‎911 نفسها في ذكرى مرور ستين عاما على طرحها‏.



أكبر عرض لسيارات بورشه



استضاف مهرجان «رموز بورشه» لهذا العام أكبر عرض لسيارات بورشه الكلاسيكية في المنطقة، إضافة إلى العديد من الأعمال الفنية لبعض الفنانين المشهورين، والعروض الموسيقية الحية للموسيقيين المحليين، وكذلك الكثير من المشاهير، ومتاجر الأغذية والمشروبات الشهيرة، إلى جانب تخصيص جناح يقدم منتجات أسلوب الحياة من بورشه لجميع أفراد العائلة.



حلم بالألوان الكاملة



بعد مرور ثلاثة أرباع قرن على تأسيس الشركة، احتفل مهرجان رموز بورشه بهذا الإنجاز باستخدام الألوان التي تعكس خيارتها الجريئة التزام الشركة بالابتكار على مدار العقود، وتضمنت الألوان المختارة الأصفر سبيد وروبي ستون والبرتقالي لافا والأزرق نبتون.