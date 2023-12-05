يبدو أرسنال مرشحا فوق العادة للبقاء في صدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على لوتون تاون المهدد بالهبوط في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة.



في ضواحي العاصمة لندن وعلى بعد 46 كم فقط، يحط أرسنال الرحال في مدينة لوتون لمواجهة فريقها المحلي الوافد حديثا إلى دوري النخبة والسابع عشر في الدوري، في مهمة الحفاظ على الصدارة التي عززها بفارق نقطتين عن مطارده المباشر الجديد ليفربول، فيما تراجع حامل اللقب مان سيتي إلى المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل أمام النادي اللندني الآخر توتنهام 3-3.



ويبلى «المدفعجية» بلاء حسنا في المراحل الثلاث الأخيرة عبر علامة كاملة خولتهم تربع الصدارة، علما أنهم حققوا الفوز خمس مرات متتالية في مختلف المسابقات، بينها مرتان في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بلغوا ثُمن النهائي، وتحديدا منذ السقوط الجدلي أمام نيوكاسل 0-1 في المرحلة الحادية عشرة. وقال مدربهم الإسباني ميكيل أرتيتا عقب الفوز على ولفرهامبتون (2-1) «لا يسعني إلا أن أهنئ اللاعبين، لقد قدموا أداء ممتازا أمام فريق جيد حقا. لقد صنعنا العديد من الفرص، دون أن نسمح لهم بخلق أي فرص تقريبا. كان يجب أن تكون النتيجة مختلفة، لم يحالفنا الحظ بالتسديد في القائمين مرتين أو ثلاث مرات».



ويدرك وصيف بطل الموسم الماضي أهمية النقاط الثلاث أمام لوتون خصوصا أنه تنتظره ثلاث مباريات قوية في المراحل المقبلة أمام أستون فيلا وبرايتون وليفربول. وقد سقط مان سيتي في فخ التعادل أمام توتنهام 3-3 وبعد المباراة تحدث الكثير من المتابعين عن قرار حكم المباراة سايمون هوبر بعدم إتاحة الفرصة لهجمة مرتدة كان غريليش على وشك الانفراد بحارس مرمى توتنهام الدولي الايطالي غولييلمو فيكاريو في الوقت بدل الضائع في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع والعودة إلى احتساب خطأ في منتصف الملعب بحق المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند. وغضب الهداف الشاب من قرار الحكم على أرضية الملعب وواصل احتجاجاته بعد المباراة، بنشره مقطع فيديو للحادثة على موقع إكس مع تعليق من ثلاثة أحرف يرمز إلى تعبير عامي مسيء (ما هذا بحق الجحيم)، ما قد يعرضه الى إجراءات تأديبية محتملة من رابطة الدوري. في المقابل، رفض مدربه غوارديولا التعليق على قرار الحكم عندما سئل عن الموضوع، قائلا «السؤال التالي...»، مشيرا الى انه لا يريد القيام بـ «تصريح ميكيل أرتيتا»، في إشارة إلى غضب مواطنه مدرب أرسنال بعد قرار خاطئ بحق «المدفعجية» في مباراة نيوكاسل كلفه خسارة فريقه الوحيدة هذا الموسم.